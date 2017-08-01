夏天喝什么最解渴？冰水降温效果是不是最好？

一年共有四季，分别是冬季，冬天，夏季，夏天！立秋已经过去，天气依然是夏季，热得要命。

那么，你知道夏天喝什么最解渴吗？可乐、雪碧、酸梅汤、还是牛奶？其实都不是——

最解渴

当属普普通通的

白！开！水！

夏天出汗多，人体容易缺水。身体最需要的是水分。

然而士多冰柜里的果汁、饮料，无不添加许多糖分、添加剂。有的一瓶500ml光是糖就占40g。这样的「水」，并不能够满足身体需求。

可乐、雪碧、果汁等甜型饮料，喝了非但不解渴，还会越喝越渴。此外，它们还会对身体产生其他一些副作用，如长胖、伤牙、结石等。

有的饮料进入口腔有解渴的感觉，是一种错觉，比如碳酸饮料中的磷酸盐的添加剂会刺激口腔，带来冰爽的错觉。

市售的辣些酸梅汤、绿豆汤、绿豆沙等，也多添加糖分，解渴效果不理想。在家自制酸梅汤、绿豆汤，味道比起白开水更好，但要注意最好不加糖，至少少加糖。

喝茶是许多人的选择，淡茶可以解渴，而且养心怡情。但切记别喝太浓的茶，不然很容易导致失眠。

喝温开水，实际上是最好的选择。也就是煮沸后自然冷却的开水，根据不同季节，其温度可能略有不同（25～35℃）。

喝冰水仿佛解渴，能让体温一下子下降，却容易刺激胃肠道，造成痉挛疼痛，甚至腹痛、腹泻。

而且炎热天气下体温突然降低，大脑以为热量已经散发，会停止排热，造成散热困难，进而中暑。

温白开水既能迅速解渴，又不会引起肠胃不适，稍微温热的水能引起血管扩张，促进排汗，将体内的热量带出，使体温真正下降。

它不仅健康，而且省去制作的麻烦，方便易得。

运动过后大量出汗，可以在开水中稍微添加点盐巴，淡盐水能补充身体流失的电解质，比含糖的「运动功能饮料」更健康。