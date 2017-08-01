很瘦的人也会血脂异常！调好血脂要注意这几点

核心提示：李大妈平时饮食很注意，肉也不吃，酒也不喝，然而体检的时候发现，自己的血脂还是很高。她对此百思不得其解。专家指出，这其实是很多高血脂患者的一个饮食误区，认为只要少吃肉类就能很好地控制血脂。可实际上，高血脂患者要忌口的不是肉，而是油！

李大妈平时饮食很注意，肉也不吃，酒也不喝，然而体检的时候发现，自己的血脂还是很高。她对此百思不得其解。

专家指出，这其实是很多高血脂患者的一个饮食误区，认为只要少吃肉类就能很好地控制血脂。可实际上，高血脂患者要忌口的不是肉，而是油！

吃素能降血脂？这些错误要纠正！



高血脂，又叫高血脂症，人体内脂肪代谢异常导致血液中血脂升高或是血脂水平变化超出了正常的范围都会导致它的产生。高血脂患者降血脂，除了服用他汀类药物，在饮食上也要特别注意。现代人常常容易忽视饮食的营养结构，饮食上没有节制也是导致高血脂发生的原因之一。

但是也有一些偏激的患者，在饮食过于节制，认为只吃素就能控制好血脂，这也是错误的。人体要从饮食中获取各种所需营养，偏食和完全素食都是对身体不好的，肉类食物中含蛋白质丰富，长期缺乏会出现骨质疏松症。





油脂类食物摄入量长期超标，才是高血脂、心血管疾病等慢性病发病的“罪魁祸首”。现在慢性病越来越年轻化，不管是已经患病的中老年人，还是未患病的年轻人，都好控制好油的摄入量。在饮食习惯上，不妨选择更有利于于人体健康的烹调方式，例如煮、蒸、炖、煲、凉拌等，少用煎、炸、炒等用油多的方式。

你的血脂正常吗？降血脂前要知道这些

拿到体检报告后，你是不是也会被血脂上的数据“整懵”，又是甘油三酯，又是总胆固醇，还有什么高、低密度脂胆固醇。看到这些，你是不是也傻傻分不清。

其实，也并不是很难理解。甘油三酯和总胆固醇的异常与体内脂肪代谢异常有关系，这和平时你的饮食紧密相关。血脂异常其实和胖瘦并没有什么直接关系，有些人体型偏瘦，也依然会存在偏高异常的情况。





我们常常能听到的一个说法是，胆固醇有“好、坏”之分。这其中，高密度脂胆固醇就属于“好”的脂蛋白，它能保护血管，不易产生动脉硬化。而恰恰相反，低密度脂胆固醇是“坏”的脂蛋白，其超标对血管的损害极大。

血脂异常虽然不会对人体立马产生危害，但是长期如此不加以重视，会是很大的健康隐患。高血脂能引发冠心病、高血压、肾动脉硬化、肾功能衰竭等，还能诱发胆结石、胰腺炎，加重肝炎、导致男性性功能障碍等疾病的发生。

血脂出现异常，首先要调整好饮食结构，尽量少吃或是不吃肥肉，减少油脂摄入量，饮食均衡，一味地过度偏素食，或是过度偏肉都是不对的。总体来说，饮食上建议清淡些，高脂肪、高胆固醇类少摄入。不吃甜食和零食，多吃蔬菜和水果。不单单是饮食，患者可能还要在戒烟，运动等方面下功夫。最好是在医生的指导下，选择适合自己的降血脂方案。