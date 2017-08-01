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卵巢癌症状少难发现，只有这种方法能预防

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2017-08-1539健康网
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卵巢癌是妇科肿瘤中三大常见癌症之一，以早期诊断困难、死亡率较高著称。

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那么，卵巢癌是否就无法早期发现和预防呢？并非如此，张丙忠医生会告诉你最有效的一种预防方法。

指导专家

妇科肿瘤科 张丙忠 副主任医师

目前卵巢癌的成因尚不清楚，而且早期没感觉没症状。

因为卵巢本身很小，长在肚子里面，肚子空间很大，就算它长得比较大，也不一定有感觉。

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所以非常麻烦，因为没有办法早期发现它。唯一的办法只有，定期去检查。

目前来说，就是做超声检查。它的好处第一是安全；第二花钱不多，性价比较高；第三是相对来说能够发现卵巢的形态发生病变与否。

所以目前来说比较推荐做超声检查，当然也跟检查的方法有关系。

目前有腹部B超和阴道B超两种，相对来说，经阴道B超更精确，准确性更高。

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腹部B超毕竟受很多因素的影响，相对来说它会比经阴道的超声检查的效果稍微差一点。

所以总的来说，超声检查对于卵巢癌的早期诊断和预防来说有一定价值，比较提倡做这检查。

卵巢癌

常见症状：月经失调 消瘦

并发症状：卵巢肿瘤破裂 继发性腹膜炎

相关检查：腹部平片 腹部CT

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