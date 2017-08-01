带手机上厕所，你知道后果有多严重吗？

上厕所的时候，别的不说，有个东西一定要带上，它就是——纸巾。运气不好时，不止喝水塞牙缝，你还可能面对4个公厕隔间时偏偏选了木有纸巾的那一间。

而至于不能带什么，报纸、书本、还有手机最好也别带进厕所。你肯定会说不带手机上厕所还能干什么？但边上厕所边玩手机的话，你可能会遇到这些问题——

会长痔疮

俗话说「十男九痔，十女十痔」，这年头，没有被痔疮折磨过的人，你都不合群了。

上厕所玩手机，最大的问题是无限增加如厕时间。即便是大号，如厕时间也是在5分钟之内解决比较好。

因为蹲坑时间太长，会让肛门部分老是充血。加上平时上班族又久坐不动，在得痔疮这一块本身风险就高。玩手机不会必然导致痔疮，但它对痔疮形成有「帮助」作用。

导致便秘

不玩手机，专心致志地大便，拉得顺心，速战速决，排便习惯好，能避开便秘的风险。

但玩手机就是另一种剧情，你需要卯足劲、一鼓作气拉出粑粑时，可能「王者农药」正到了决定胜负的时刻，于是你错过了便意，白蹲那么久，最后游戏输了、便便拉不出、双脚发麻、还便秘……

可能破财

有人每次换手机，都是因为手机掉厕所捞不上来。

在厕所里玩手机，甚至只是放在裤兜里没玩，手机可能不慎滑落水中，甚至跌到粑粑正中心就在你眼前消失不见；也有的没掉进马桶，但砸地上摔碎屏幕。

生病风险

在厕所里玩手机，你的双手触摸了什么，都可能沾到手机上。大便、小便，都蕴含各种细菌，其中不乏致病菌。

细菌的生命力很顽强，就算用纸巾擦了又擦，还是可能有残留，并通过你的手，转移到身体其他部位，引发疾病问题。机会很小，但也是可能的。