看战狼2心脏病死？这4种症状是心脏出问题，动图教你急救

8月3日，成都一名男子观看电影《战狼2》前突发心脏疾病，经现场抢救后不幸去世。

许多心脏病患者发病时，病患本人及其家人不懂症状、更不会急救，以致错过最佳治疗时间，丢了性命。

所以，学会急救办法很重要。小九特地请来了上海交通大学医学院附属瑞金医院，教大家急救常识，关键是可能救命。

心脏病发作前有何表现？

在说办法之前，要先搞清楚心脏病发作的具体症状，或者说表现。

心脏病发作的主要表现有：

· 胸部中央、心前区不适，有疼痛或压迫感。持续性，或可有可无。

· 痛感延续到身体其他部位，比如背部，下巴，喉咙，或者是手臂。

· 胸闷气短，继而影响到食欲及消化系统，出现消化不良，恶心的症状。

· 其他异常症状，比如心脏不规则跳动，出冷汗，头晕，咳嗽，全身虚弱、疲倦等等。

这些是大体上的症状，如果分男女或年龄来讲，又有区别。

女性相比男性，老年人相比年轻人，心脏病发作时，心灼痛、肩颈背疼痛更为明显，胸痛反而很难被察觉，因此这两类人要多注意其他较为隐秘的症状。

总之，当你发现自己、家人、朋友出现这些症状就要当心，很可能就是心脏病发作了。

5个急救锦囊要记牢

记牢下面5个急救办法，关键时刻派上用场，以防发生意外。

简单概括起来，就是5个字。

一「静」——让患者保持镇静，最好停止一切活动，并尽量让心情变平静。这样做，可以减少心肌的耗氧量，避免因缺氧而发生不测。

二「打」——患者在平静心情的时候，家属可以抓紧时间拨打120急救电话，尽快让专业的医生接触患者，才更为安全靠谱。

三「吃」——医生都会给心脏病患者一些急救药物，比如硝酸甘油、麝香保心丸等，这个时候就该上场，服用只需几分钟，即可缓解胸痛。

四「送」——医生来了，即便患者感觉状态好一些，也应赶忙送诊，毕竟疾病不等人，事关心脏健康的事儿，耽搁不得。

五「压」——这是患者出现意识不清情况时所需采取的措施。「压」其实指的是实施心肺复苏。

心肺复苏怎么做

首先，要确保患者仰卧于平地上，在床上要挪开枕头，保证头、背、臀、脚跟保持一条线。

接着，急救者将一只手的掌根放在患者胸部的中央（两个乳头连线中间），另一只手掌根覆盖其上。姿势摆好之后，就可以开始按压了。

注意，按压时双手肘必须伸直，也即垂直向下用力按压，深度以胸骨下陷5cm为宜，对待成人患者，按压的频率须保证100次/分钟，17秒钟30次。

如果身边有不止一个急救者，交换按压会比较好，避免因疲累而影响按压质量。交换时间保持在5秒内，按压效果才会始终如一。

在按压期间，可以进行人工呼吸。人工呼吸与胸外按压的比例约为30:2。吸好气，急救者用口将患者嘴巴包住，然后呼出1秒左右，可见胸部起伏。6~8秒1次，一分钟大概人工呼吸8~10次。

胸外按压-人工呼吸-胸外按压，以此周而复始进行，直到患者复苏为止。

患者复苏后，做好后续工作，给病人整理衣服，垫个枕头，盖好棉被，你洗干净手，再等医生的到来。