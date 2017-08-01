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减肥福利：6种低热量食物别错过！

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2017-08-1539健康网
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核心提示：身边不乏一些爱美之士，他们立志减肥，一些高热量的食物一概不碰，而且吃东西前都会仔细看看它们的热量，尤其喜欢低热量的食物。在日常生活中，有哪些食物的热量比较低呢？下面，让我们一起来了解一下。

身边不乏一些爱美之士，他们立志减肥，一些高热量的食物一概不碰，而且吃东西前都会仔细看看它们的热量，尤其喜欢低热量的食物。在日常生活中，有哪些食物的热量比较低呢？下面，让我们一起来了解一下。

1.竹笋

竹笋，低脂肪、低糖、多纤维。吃竹笋能帮助肠道蠕动，帮助人体消化，能去积食，预防便秘，可以防止大肠癌等功效。由于含脂肪、淀粉很少，属于天然低脂、低热量食品的竹笋，深受很多减肥人士的喜欢。

2.茄子

茄子中含有的硒比其它蔬菜要高一些。硒有抗氧化作用，可以保持人体细胞的正常功能，提高免疫力，能防病、抗衰老。

3.枸杞

枸杞中蛋白质含量丰富，多达18种。且富含β-胡萝卜素，可以将适量的干枸杞、葡萄干、核桃混合放一起做成旅行什锦果干；可以和低脂酸奶一起制作成甜点食用。


4.燕麦

燕麦是很多人早餐之选，燕麦有很好的医疗价值和保健作用。可以用燕麦面取代常规的面粉，自己在家制作饼干、煎饼或面包等，这种吃法可以摄入双倍膳食纤维，热量低，人会更容易产生饱腹感，对减肥有帮助。

5.鸡蛋

鸡蛋，可以帮助你瘦身，且蛋白、蛋黄等对心脏也没有什么坏处。研究表明，在一项进行低卡路里节食的试验中，每天吃煎蛋果冻土司早餐的女性比摄入等量卡路里面包圈的女性减掉的重量要多两倍。蛋白质让人有饱腹感，让人不容易感觉到饿，吃得自然也少了些。


6.胡萝卜

胡萝卜含有丰富的维生素和胡萝卜素，是一种低卡路里的营养蔬菜，能提高人体新陈代谢，促进热量的消耗。胡萝卜煮熟食用营养价值更高，也可以和食材搭配烹饪。

低热量的食物还有很多。需要注意的是，吃低热量的食物虽然有助于减肥，但是吃太多太饱，也没有瘦身的效果，建议合理控制饮食。长期吃低热量的食物会不会损害健康呢？这关键在于膳食是否搭配合理，各种营养素是否满足了机体的各种需要。

不提倡一味的追求摄入低热量的食物而忽视营养均衡，尽管体重减轻了，但这样饮食的后果会导致营养素摄入不足，长期如此势必影响身体健康。

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