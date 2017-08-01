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上班路上4件事最好不要做！看看你占了几件？

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2017-08-1539健康网
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核心提示：早晨上班，公司离住所比较远，通勤时间最少1个小时左右。在路上随便买个摊边早点，然后坐公交，路途比较远，耗时比较长，漫漫长路百无聊赖，便和很多人一样，习惯玩手机、看视频、听音乐。然而专家提醒，这些行为其实最容易损害健康，需要注意调整。

早晨上班，公司离住所比较远，通勤时间最少1个小时左右。在路上随便买个摊边早点，然后坐公交，路途比较远，耗时比较长，漫漫长路百无聊赖，便和很多人一样，习惯玩手机、看视频、听音乐。然而专家提醒，这些行为其实最容易损害健康，需要注意调整。

上班路上不宜做的4件事，你占了几件？

1.吃路边早点

我们强调早餐要吃好，但是有些上班族为了赶时间，只能在车站附近的路边摊买鸡蛋饼、煎饼果子等早点吃，而且匆匆下咽，就算是解决一顿早餐了。但是长期如此吃，营养搭配无法平衡，食品卫生隐患也大大存在。

如果不是特别着急，没必要非要抢路上几分钟吃早餐，用餐建议还是在室内比较好。从营养均衡的角度上来说，早餐如果吃的是快餐，中晚餐可以补充水果、蔬菜、牛奶、汤类等早餐没有摄入的食物。

2.车上睡觉

早高峰坐公交，一眼望过去，总会看到几个人在车上补觉。其实，这样补觉不但会越睡越累，腰酸腿疼，还会对颈椎造成一定的影响，吹了凉风还会导致面瘫


车上的环境比较嘈杂，车内光线也不好，车体晃动，补觉的人其实很难进入深度睡眠，疲劳也难以消除。而且，如果在车上耷拉着脑袋睡觉，这个姿势会使一侧脖子疲劳、落枕，长期如此会损害颈椎健康。车内看着空调，直吹的凉风，也会容易让人着凉感冒，个别人甚至会出现面瘫。

3.车上看书或玩游戏

上下班早高峰，人挤车多，公交车难免要经常刹车，车厢频繁晃动，在这样的环境下读书看报等行为都属于典型的不健康用眼。

在人潮拥挤的地铁里阅读，背单词，虽然很是珍惜时间，但同时视力也会受到影响。长时间如此会导致头昏脑涨、眼睛疲劳。


有些人在车上看书累了，习惯用手揉，其实这也是不健康的。这个时候，不妨做做眼保健操，双手搓热捂眼，简单地刮刮眼眶几分钟，对促进眼睛周围血液循环，缓解眼睛疲劳是有帮助的。

4.车上听音乐

有些人习惯在车上听音乐，而且播放的声音也比较大，其实这样会对我们的听力造成一定的损害。长时间的如此，人会出现耳鸣、内耳疼痛，甚至会导致中耳炎的产生，由此引发的头昏脑涨也是比较常见的。别为了“一时耳快”，而导致严重的后果，得不偿失。

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