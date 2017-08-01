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这三件事做错一件，都会让你中午睡一觉比不睡还累

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2017-08-1439健康网
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有的人没有午觉的习惯，是因为睡了，结果下午的精神状态反而比没睡时还差。

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睡午觉本身是对身体好的，可以让人养精蓄锐，以良好的精神状态应对下午的工作/学习。你没享受到午睡的好处，可能是睡的「姿势」不太对。

睡午觉看似是一个很简单随意的生活习惯，但讲究也不少。睡对了，精神才会棒棒的。午睡到底有哪些讲究呢？

时间

如果你的时间允许，多睡点无妨，90~120分钟左右。这样的睡眠长度，会改善人的情绪与记忆，而且，被唤醒的睡眠迟钝感也比较轻。

如果可允许的休息时间比较少，想下午保持很好的工作状态，可以打个盹，限制在40分钟内，最好是20~30分钟，这个时间长度能改善情绪和注意力，醒过来以后也不会有没睡够的困倦感。

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之所以建议控制在40分钟以内，是因为午休超过了40分钟，人已经进入深睡眠，这时被叫醒反而会降低清醒度，增加疲倦度。

这种昏昏沉沉的疲倦感，其实就是上面讲的睡眠迟钝感。有的人午休后几分钟能恢复清醒，但更多的人需要花30~40分钟，才会彻底回到清醒状态。

姿势

许多办公室一族午觉趴着睡，一个姿势趴久了，经常有手脚麻木，醒来肩颈酸痛的感觉，并不好受。

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如果公司有条件允许可以躺着睡——例如找个会议室，尽量别趴睡。没有条件也可以创造条件，例如购买午睡专用折叠床，配上眼罩、靠枕，像在床上一样睡，完美。

温度

通常，办公室里都会有冷气，所以热得睡不着的情况几乎不存在，但是可能因为太冷，使得整个午睡过程不太舒适。

因此午睡要做好保暖防寒措施，带个小毯子盖住肚子、膝盖，以免被冷气侵袭，损伤身体。

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