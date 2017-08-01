吃姜到底是良药还是“砒霜”？这些人吃姜最养身

民间关于吃姜的说法，着实看得人又惊又喜——

举个例子，「冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方」、「饭不香，吃生姜」，看得人们巴不得马上开始吃姜。

但转头你又可能看到，晚上吃姜，似砒霜……

那么，究竟我还能不能吃姜，什么时候吃姜？小九找来了中医院专家统一给大家解答。

为什么要热天吃姜？

其实这有一定道理。气候炎热，人不仅容易疲乏，还可能出现食欲不振的问题。因为无论是唾液还是胃液，分泌都会减少，继而影响食欲。

而生姜中的姜醇、姜烯、柠檬醛、姜辣素等具有芳香气味的挥发油，可以刺激唾液、胃液分泌，增强食欲，缓解疲劳乏力、厌食腹胀、胃肠不适的问题。

除了提高食欲，生姜在防暑方面也有些作用。我国有个叫做「仁丹」的传统防暑中成药，其中就含有生姜成分，具备防暑、降温、提神、醒脑的作用。

人人都适合吃生姜？

生姜是把双刃剑，换句话来形容是「甲之蜜糖，乙之砒霜」。当然，生姜肯定没砒霜那么可怕，但有些人群吃了生姜，确实会令身体疾病问题雪上加霜。

不适合吃生姜的人

· 便秘的人

便秘，一般是肠热，那吃热性的生姜，更可能加重便秘的问题。

· 口臭的人

有些口臭，是因胃热引起。同样的，胃热的人吃生姜，也会加重原有症状，且可能附带有牙痛、头痛、长痔疮或痔疮出血的问题。

· 咳黄痰的人

咳黄痰，从中医上来说是肺热肺燥所致。又是「热」病，可见因「热」引起的疾病问题，都不适宜吃生姜。

· 手脚心发热的人

此类人，本身内火就比较旺。再吃生姜，容易耗损津液，出现眼睛干涩、心烦易怒、失眠、喉咙冒火的症状。

最适合吃生姜的人

· 胃寒的人

胃热吃不得生姜，胃寒就可以了。因为生姜是健胃、暖胃的上好食材，能治疗因胃寒引起的胃痛、呕吐、腹泻等症状。早上喝点生姜水，暖胃效果更佳哦。

· 晕车的人

拿生姜当「止晕药」，得多亏了它那些具有芳香气味的挥发油。无论是含在嘴里还是放在鼻间闻一闻，均可以起到一定防晕车的作用。

· 食欲不振的人

开篇有说，生姜具备促进胃液、唾液分泌的作用，能增强食欲，因而「饭不香，吃生姜」是有道理的。食欲不振时，吃1~3片生姜，可以改善症状。

· 风寒感冒的人

正因为夏季气温高，很多人在保暖这一块儿容易疏忽。比如夜间吹空调（风扇）不盖被子，第二天醒来华丽丽感冒。因风寒引起的感冒，喝姜汤，可以祛风散寒。

· 经常吹空调的人

夏季天气这么热，很多人不管白天黑夜，整天都待在空调房。身体长期一直不出汗，实则不利健康。容易导致免疫力下降，患上空调病。吃生姜，则可养阳气，预防「空调病」。

不爱吃生姜怎么办？

对于辣些能吃姜，但又不爱吃生姜的人来说，想要获得吃姜的好处，你不妨换这些吃法：

1、姜茶

取生姜3~5片，用沸水沏开，可以加些红糖，增加甜味，减轻辛味，趁热喝。

2、生姜粥

熬大米粥，快熟的时候，放入姜末，煮一会儿，趁热服食。

3、醋泡姜

鲜姜切片，加少量糖、盐，用米醋浸泡三天之后，再食用，胃口绝对会被打开。