如果每天真的喝足8杯以上的水，恐怕会有严重后果

在养生界里，流传最为广泛的其中一种说法是——每天要喝8杯水。喝水对身体有诸多好处，比如补充水分、润肤养颜、缓解便秘等。

但为什么偏偏是8杯水，不是7杯、也不是9杯？喝不够8杯，到底会发生什么严重后果？

喝不够8杯水有啥后果？

其实，人们建议喝8杯水，并不是「8」这个数字有多特别。

主要因为人体每天喝水的生理需求量为2000ml，但如果告诉你每天喝2升水，听来真真是过于抽象。

于是外国人想到，普通杯子250ml，这么一换算，改成说每天8杯水，多么形象。

问题在于，每天2000ml的水，要包括每日摄入食物里的水分。很多食物含水量不少，像黄瓜、豆腐、生菜、芹菜等蔬菜，以及西瓜、草莓、杨桃等水果，其含水量均超过90%。

加上食物之后再一计算，实际每天所需喝的水并不需要2000ml，往往1500ml甚至更少就够。

再加上各人买的杯子大小容量不一样，所以每天不一定需要喝足8杯水。

所以，每天喝不够8杯水，多数情况下不会有任何后果。

但你必须确保每日摄入水分达到2000ml，否则容易脱水，出现口干舌燥现象。

喝水的量怎么计算？

一般来说，人每天喝1000~1500毫升水就够。

当然，出汗多的时候肯定需要打破常规，增加水分摄入。

另外，有肾结石的患者，医生也会建议多喝水，量达到2000~4000ml，才有助于结石排出。

至于其他正常情况，主动饮水即可，时不时小口喝点儿，避免出现口渴。

做某些事情，容易导致身体缺水的时候，先提前喝水也很重要。这几个时间段，分别是起床后、睡觉前、洗澡前、运动后、吃太咸（辣）时。

喝水虽然养生，但也不能盲目补水。刻意大量喝水，会增加肾脏和膀胱压力，最严重导致水中毒，反不利身体健康。

判断你此刻适不适合喝水，看喝水后是否有恶心、想吐的不适感，有就说明你身体暂时不需要水。如果没有，小口喝水没问题。