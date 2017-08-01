爱爱的最佳年龄，正在读这篇的你肯定还没到

网路上许多单身狗抱怨说：「性生活最好的年龄，却只能与右手为伴……」

年轻＝性生活水平最佳？年轻人，先放下你的手，没错就是那只右手！等邪恶小九告诉你，真正最美好的性生活究竟是在多少岁！

你知道吗，多少岁的性生活最好？

这问题，只能听老人的，毕竟30岁时不知道40岁事……

一项针对50岁~60岁人群的调查研究表明，他们生活中最好的性生活，发生在40多岁的时候，特别是46岁时，男女双方的「战斗」火热得不要不要的。

年轻人性欲强，啪 啪 啪的欲望来得快，过程的「仪式感」就不充足。双方不一定珍惜每一次性生活，数量多，但质量未必佳。

四五十岁就不同，一星期通常就一次左右。物以稀为贵，包括啪 啪 啪，次数少了，重视度却提高，双方更追求质量，那么性生活的快感自然提升。

不过，爱爱次数太少也不行。一项研究发现，经常啪 啪 啪的老夫妻比不经常啪的夫妇更快乐。

调查结果显示，平均每周有一次啪 啪 啪的夫妇最幸福。而美国的另一项数据则表明，美国人每月平均啪 啪 啪的次数为2~3次。

不过，年龄有时候也不是最关键的。在所有参与调查的老夫妻中，有近50%的夫妻表示，不管年龄大小，一生中最好的性生活，就是和现有伴侣在一起，与爱的人「解锁」新姿势，努力达到性高 潮的过程，就都很快乐。

你没看错，打游戏让男人更持久！

那么，男人怎么增强能力，做到更持久呢？通常介绍的方法都是多运动、注意饮食，戒烟酒之类。

邪恶小九今天告诉你一个大家都喜闻乐见的方法，就是——

每天玩1个小时电子游戏

一直被所有女票视为「情敌」、「吸精虫」的游戏，竟然真的能提高男性能力？没错，已经有科学验证。

一项发表在《性医学杂志》上的新研究，通过调查600名18~50岁的男性的生活方式和游戏习惯后发现，每天玩1个小时电子游戏的人，他们在床上可以持续更长时间，早泄几率较低。

有些妹子可能跳出来，说「小九你骗人，我家那位通宵达旦玩游戏，性能力并没有提高，反倒爱爱次数减少，时间也缩短了。」

没错，这就是这项研究发现的另一个问题：适度游戏能让男性持久，但过度游戏则会令他们性欲低下。一个人精力有限，「宠幸」太久游戏，自然没有充足体力再宠幸她。

玩电子游戏提高男性能力的前提是适度，每天1个小时就够。时间一到，就夺过他的手机，上吧！