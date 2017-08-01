39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 推荐图集 > 正文
综合
问医生

酸奶什么时候喝最健康？这类人别空腹喝！

新闻文章排行榜
2017-08-1339健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：天气炎热的时候，很多人都有食欲不振之感。这个时候，喝上一杯酸甜可口的酸奶是最好不过的。同学小张就最爱喝酸奶，有时候一天能喝上好几杯，酸奶虽好，但是健康人一天到底能喝多少呢？哪些时候不宜喝酸奶，常见误区有哪些？爱喝酸奶的同学们，下面的知识一定要了解哦。

天气炎热的时候，很多人都有食欲不振之感。这个时候，喝上一杯酸甜可口的酸奶是最好不过的。同学小张就最爱喝酸奶，有时候一天能喝上好几杯，酸奶虽好，但是健康人一天到底能喝多少呢？哪些时候不宜喝酸奶，常见误区有哪些？爱喝酸奶的同学们，下面的知识一定要了解哦。

健康人每天宜喝多少酸奶？

营养学专家表示，对于没有基础疾病也没有处于特殊时期的健康人群来说，可以选择全脂酸奶，每天适宜饮用1-2杯，大约在250~500g。

健康人群喝酸奶的时间一般没有特别限制。胃酸过多的人最好避免饭前饮用；腹泻人群不适合空腹喝酸奶。但是，一般不建议在吃完一顿丰盛晚餐后来一瓶酸奶，这会额外增加能量的摄入。如果晚餐后想要喝酸奶，最好相应地减少晚餐，否则会引发肥胖。

喝酸奶的5大常见问题

除了每天应该喝多少酸奶，喝酸奶时的注意事项以及一些常见误区，大家也要知道。


1.酸奶不可和药同服

虽然酸奶可以搭配很多食物一起食用，例如面包、点心。但是在服用一些药物的时候，不建议喝酸奶，例如磺胺类药物等、氯霉素红霉素等抗生素，这类药物会杀死和破坏酸奶中的乳酸菌。

2.只能冷藏不宜加热

尽管大家都知道酸奶中的“菌”是好物，但却不知道该怎么留住它们。酸奶刚生产出来里面都是活菌，冷藏的方法可以将这些活菌保留下来。可是有些人喜欢把酸奶加热了喝，这种的做法很“浪费”。

3.别拿酸奶充饥

有些人在很饿的状态下，会拿起一杯酸奶充饥。这样虽说能缓解饥饿，但拿酸奶充饥并不是一件好事。空腹的时候，胃内的酸度比较大，胃酸会将酸奶中特有的乳酸菌杀死，它的保健作用会大大减弱。


喝酸奶的最佳时间宜在饭后1~2小时，因为这个时候胃液被稀释，胃内的酸碱度比较适宜乳酸菌生长。此外，在晚上喝酸奶也有很多的好处。喝完酸奶后，记得刷牙，尤其是在晚上，因为酸奶中的一些菌种和酸性物质会对牙齿造成一定的损害。

4.水果酸奶并不是更有营养

想要丰富酸奶的口感，可以自己在酸奶中添加一些新鲜水果。市场上卖的水果酸奶，往往因为经过多道加工工艺，其天然性自然是比不上新鲜水果的。

5.酸奶并非老少皆宜

酸奶虽然好，但可不是所有人都适合食用。腹泻或是有其他肠道疾病的患者，不建议在肠道损伤后喝酸奶；1岁以下的宝宝，同样也不适合喝酸奶；含糖的全脂酸奶，糖尿病人、动脉粥样硬化病人、胆囊炎胰腺炎患者喝了，容易加重病情。

拉肚子

氯霉素乳酸

常见症状：失水 水样便

并发症状：心肌炎 猝死

相关检查：蛋白质、氨基酸分解产物试验 伦代试验

推荐用药：止泻灵片

止泻灵片

用于小儿消化不良，单纯性腹泻。[详细]

￥12购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

推荐医生：陈胜良 主任医师褚燕君 主任医师周晓波 主任医师

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

国家卫计委提示：地震后注意饮食安全！

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈