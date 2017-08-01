酸奶什么时候喝最健康？这类人别空腹喝！

核心提示：天气炎热的时候，很多人都有食欲不振之感。这个时候，喝上一杯酸甜可口的酸奶是最好不过的。同学小张就最爱喝酸奶，有时候一天能喝上好几杯，酸奶虽好，但是健康人一天到底能喝多少呢？哪些时候不宜喝酸奶，常见误区有哪些？爱喝酸奶的同学们，下面的知识一定要了解哦。

天气炎热的时候，很多人都有食欲不振之感。这个时候，喝上一杯酸甜可口的酸奶是最好不过的。同学小张就最爱喝酸奶，有时候一天能喝上好几杯，酸奶虽好，但是健康人一天到底能喝多少呢？哪些时候不宜喝酸奶，常见误区有哪些？爱喝酸奶的同学们，下面的知识一定要了解哦。

健康人每天宜喝多少酸奶？

营养学专家表示，对于没有基础疾病也没有处于特殊时期的健康人群来说，可以选择全脂酸奶，每天适宜饮用1-2杯，大约在250~500g。

健康人群喝酸奶的时间一般没有特别限制。胃酸过多的人最好避免饭前饮用；腹泻人群不适合空腹喝酸奶。但是，一般不建议在吃完一顿丰盛晚餐后来一瓶酸奶，这会额外增加能量的摄入。如果晚餐后想要喝酸奶，最好相应地减少晚餐，否则会引发肥胖。

喝酸奶的5大常见问题



除了每天应该喝多少酸奶，喝酸奶时的注意事项以及一些常见误区，大家也要知道。





1.酸奶不可和药同服

虽然酸奶可以搭配很多食物一起食用，例如面包、点心。但是在服用一些药物的时候，不建议喝酸奶，例如磺胺类药物等、氯霉素、红霉素等抗生素，这类药物会杀死和破坏酸奶中的乳酸菌。

2.只能冷藏不宜加热

尽管大家都知道酸奶中的“菌”是好物，但却不知道该怎么留住它们。酸奶刚生产出来里面都是活菌，冷藏的方法可以将这些活菌保留下来。可是有些人喜欢把酸奶加热了喝，这种的做法很“浪费”。

3.别拿酸奶充饥

有些人在很饿的状态下，会拿起一杯酸奶充饥。这样虽说能缓解饥饿，但拿酸奶充饥并不是一件好事。空腹的时候，胃内的酸度比较大，胃酸会将酸奶中特有的乳酸菌杀死，它的保健作用会大大减弱。





喝酸奶的最佳时间宜在饭后1~2小时，因为这个时候胃液被稀释，胃内的酸碱度比较适宜乳酸菌生长。此外，在晚上喝酸奶也有很多的好处。喝完酸奶后，记得刷牙，尤其是在晚上，因为酸奶中的一些菌种和酸性物质会对牙齿造成一定的损害。

4.水果酸奶并不是更有营养

想要丰富酸奶的口感，可以自己在酸奶中添加一些新鲜水果。市场上卖的水果酸奶，往往因为经过多道加工工艺，其天然性自然是比不上新鲜水果的。

5.酸奶并非老少皆宜

酸奶虽然好，但可不是所有人都适合食用。腹泻或是有其他肠道疾病的患者，不建议在肠道损伤后喝酸奶；1岁以下的宝宝，同样也不适合喝酸奶；含糖的全脂酸奶，糖尿病人、动脉粥样硬化病人、胆囊炎和胰腺炎患者喝了，容易加重病情。