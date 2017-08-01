秋季养生食物有哪些？90多岁中药大师力推它们

核心提示：秋天气候干燥，而人的肺部则“喜湿恶燥”，肺部又通过鼻与外界相通，因此，肺很容易就被秋燥所伤，出现口干、咽干、干咳以及气息急促等症状。秋季阳气渐收，阴气生长，此时不加以保护的话，很容易伤阴，进而导致阴虚，给病邪可乘之机。而且，从养生的角度来讲，在日常生活中就必须注意对肺部的润养，从饮食方面入手则是简单又健康的一种方式。

而且，从养生的角度来讲，在日常生活中就必须注意对肺部的润养，从饮食方面入手则是简单又健康的一种方式。

90多岁中药大师雷雨霖老师在《长寿有药诀》中，就推荐了一种食物——冬瓜。

冬瓜本身是一种性凉的食材，秋天最好不要吃那么多，但是适量地吃还是有必要的，尤其是从夏天刚进秋天那会儿，残留的暑气可以通过吃冬瓜来去除。其二，冬瓜里水分多，适合在干燥时候食用，它能养胃生津、利尿行水、滋养肺阴。

还有吃不完的冬瓜，也可以跟猪肉搭配一起做包子的馅料，没错，也可以做成包子。有一段时间，我们的早餐就是白粥配冬瓜包子，不过吃来也好吃，而且对秋天养生很有帮助。

不过，有些人要注意不能吃或是少吃冬瓜。正在服用滋补药的人，还有久病不愈的人，或是阴虚火旺的人，脾胃虚寒导致腹泻的人最好不要吃冬瓜。吃了非但没有好处，还会对身体产生不利的影响。





秋天应该多吃的蔬菜还有：菠菜、芹菜、苋菜、茼蒿、秋藕、秋葵、胡萝卜、南瓜、花菜、山药等，这些蔬菜不仅养生，还能辅助治疗一些疾病，可以未病先防。

雷老指出，秋天是一年四季中最该进补的时节，科学调整饮食，以补充夏季的消耗，为越冬做准备。

除了蔬菜，他还推荐了2种肉类食物。

1.乌鸡

秋季适宜经常食用乌鸡，可抵抗秋燥，乌骨鸡一直被视为“妇科圣药”，人们认为它营养价值极高，又被称作“名贵食疗珍禽”。乌鸡性平，味甘，有滋补清热，补肝益肾、健脾止泻等作用，所以乌鸡对女人来说非常滋补，特别是产妇食用，但不只是针对妇女的，老人、儿童也很适宜。在秋冬之际当作药膳，很有功效，且对于阴虚之五心烦热，潮热盗汗、消瘦、咽干、咳嗽效果都很好。





2.猪肺

“以形补形”的观点在中国流传非常久远，秋季容易肺燥，很多人根据“以形补形”的思想认为应该应多吃猪肺，所以一进入秋天，很多家庭主妇纷纷买了猪肺回家煲汤，认为这样对肺有好处。中医也认为肺与秋令相应，所以猪肺在秋季可以相对多吃一些，所谓的“以脏补脏”，还是有一定道理的，对于肺部功能不好的人或是在多粉尘环境下工作的人，例如教师和建筑工人这一类人，平时就可以多吃些猪肺，改善肺功能。

需要记住一点，少吃辛辣，燥热的食品，但是相对可以多吃些酸味的食品，如广柑、山楂、醋等。按中医观点，肺主辛味，辛能胜酸，少辛多酸，可防肺燥太胜，这对预防感冒、燥咳有一定好处。