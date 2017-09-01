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脂肪长在哪里最危险？居然是这

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2017-09-2339健康网
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核心提示：你知道脂肪长在哪里最危险吗？根据国际癌症机构的最新研究表明，脂肪的分布位置对健康影响不同，其中腹部脂肪对人体健康伤害最大，而且最容易诱发癌症。

你知道脂肪长在哪里最危险吗？根据国际癌症机构的最新研究表明，脂肪的分布位置对健康影响不同，其中腹部脂肪对人体健康伤害最大，而且最容易诱发癌症。

腰围每增加约11厘米，患癌症的风险提高13%，臀围每增加8厘米，患肠癌风险提高15%。所以腰围一定要减，至于怎么减呢？下面给大家推荐几个减腰围的好办法。

1.挺腰直身收腹

人们总是喜欢最舒服的姿势，但舒服的姿势不一定等于健康，特别对于腰围正在越变越粗的人来说。长时间保持“舒服”的姿势不仅会使肚子上的肥肉越积越多，肌肉和韧带发生劳损，甚至还会影响心肺功能。长期低头伏案工作的人，工作半小时一定要起身走走。走路时要抬头挺胸，双眼平视，脚尖向正前方，自然迈步，步伐一定要轻快。站立时下巴稍回缩，腹部微微收紧，重心稍微向前。


2.多做有氧运动

想减腰围的人最好选择有氧运动。常见的有氧运动按照热量消耗排序可列为：田径、跳绳、骑自行车、慢跑、打篮球、打乒乓球、游泳、散步。其中，快步走、游泳、跳舞和骑自行车是美国“每日健康网”推荐的4种最适合心脏的运动，能有效改善心肺功能，还能降低血压、调节血脂、控制血糖，特别适合中老年人。每次有氧运动不应少于30分钟，每周进行3—5次。一旦出现明显的心慌气短、心口发热、头晕等现象，就表明运动过度。

3.一荤一素一菌

合理膳食对每个想控制腰围的人来说都很重要。一套减肥食谱：每餐一荤一素一菌（食用菌）。早餐吃“四色营养粥”1两，煮鸡蛋1个（蛋黄去半），牛奶250毫升；午餐米饭1两，清蒸鱼2两，拌黄瓜、黑木耳5两，生西红柿5两；晚餐吃扒鸡3两，熬白菜（蘑菇，虾皮少许）5两，米饭1两，绿豆麦片粥1两。全天油15克，盐3克。如此每餐七分饱，超重、肥胖，或伴有高血压脂肪肝冠心病者一般每月可减体重约1公斤。

4.白开水淡茶饮

每天喝超过355毫升的甜果汁或者饮料就会给血管“加压”。最好的饮料是白开水或者淡茶水；蜂蜜水、豆浆、柠檬水等饮品也能适当喝些。


5.体重秤、腰围尺、计步器

体重秤：家中常备一个体重秤，不仅能随时了解自己的体重变化，还能时刻监督家人控制体重。不妨按照多则一个月、少则一周的频率称体重，一旦发现有增胖的趋势，及时作出调整。体质指数BMI在18~24之间最健康。腰围尺：一般的软尺就行，最好摆在家里显眼的位置，养成定期量腰围的习惯。计步器：价格便宜使用简单的计步器，是控制体重的好帮手。最好能坚持每天走6千步至1万步。

6.爱打扫减赘肉

拖地能锻炼上半身身体，擦桌子能告别上臂的赘肉，晾衣服时扭扭腰能锻炼腰部两侧肌肉，擦窗户时拉伸身体，能有效塑形，还能有针对性地做做侧弯腰运动。

7.同伴间互鼓励

长期生活在一起的人，因为饮食习惯、生活方式相近，也容易出现同样的健康问题。家人和朋友之间不妨相互监督鼓励，走出去、动起来。夫妻间可以选择一些密切配合的运动，如散步、羽毛球等。父母和孩子间可以选择一些能充分调动孩子积极性的简单项目，如游戏、轮滑、爬山等。伙伴间可以选择一些带有竞技性的运动项目，如爬山、远足、各种球类。彼此之间的监督能让运动变得有趣，在不知不觉间缩短腰围。

低血压

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常见症状：头痛 头晕

并发症状：眩晕 心绞痛

相关检查：动态血压监测(ABPM) 血压测量

推荐用药：注射用左卡尼汀

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适用于慢性肾衰长期血透病人因继...[详细]

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