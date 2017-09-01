有关宝宝腹泻的“三大误区”，妈妈必须要了解！

核心提示：最近，自家小孩不知道吃了什么东西开始腹泻，该如何才好呢？在生活中，这是很多家长都会碰到的问题。小孩子的健康问题，家长们最为操心的。但是，关于孩子腹泻的问题，家长仅仅凭着现象就能判断？关于小孩腹泻的这些误区，快看看你是不是也有。

最近，自家小孩不知道吃了什么东西开始腹泻，该如何才好呢？在生活中，这是很多家长都会碰到的问题。小孩子的健康问题，家长们最为操心的。但是，关于孩子腹泻的问题，家长仅仅凭着现象就能判断？关于小孩腹泻的这些误区，快看看你是不是也有。

1.排便次数

正常宝宝的大便一般是每天1~2次，大便呈黄色条状物。宝宝腹泻会导致排便比正常情况下要多，症状轻可能会有4~6次，症状严重的可能会达到10次以上，甚至数十次。

2.大便性状

腹泻的孩子大便往往会呈稀水便，蛋花汤样，有的时候还会有黏液便、脓血便。同时，宝宝还可能伴有吐奶、腹胀、发热、烦躁不安，精神不佳等症状表现。

宝宝腹泻难受，家长们也跟着着急，但是在腹泻认识上面，很多宝爸宝妈也存在着误区，要想宝宝远离腹泻，照顾好宝宝，一些关于腹泻的正确知识是需要家长们去了解的。





误区1：排便次数多就是腹泻

宝宝排便次数多，宝爸妈们就着急，在这种情况下给宝宝服用止泻药物，但是问题可能并非这样简单。6个月的宝宝在出生不久之后，在喂奶之后也有可能经常会排出黄绿色稀便，每天少的时候可能会4~6次，多的情况下10余次，大便中可能还会有少许透明黏液，奶块。

这种情况多见于母乳喂养的宝宝，这通常属于一种生理性腹泻。随着宝宝的消化功能逐渐发育，多数会在添加离乳食品后自然好转，并非是患上了肠炎。宝宝正常胃口，精神愉快，睡觉安稳，体重也在增加，大便化验也没有什么异常，可以基本上不用服用止血药物，避免影响了正常的肠功能。





误区2：腹泻是由细菌引起的

有的妈妈认为宝宝腹泻是因为细菌引起的，马上给宝宝服用抗菌消炎。但是，腹泻的形成不仅仅是细菌引起，也可能是由病毒或是霉菌引起的，例如宝宝在秋季所患的腹泻，往往就是由轮状病毒感染所致。这种腹泻在服用抗菌素之后可能一点都不见效，还会导致肠道菌群紊乱，导致更严重的腹泻产生。有些抗菌还会损伤到宝宝的听神经，导致日后个子长不高。所以，服用抗菌素不见效果应该马上停药，赶紧去看医生。

误区3：宝宝腹泻吃甜食

宝宝出现腹泻，妈妈们会在稀粥或是米汤中加入糖，认为这样做既能补充热量又能有易消化。然而，其实这样只会加重腹泻。因为腹泻会导致肠黏膜受到损伤，糖无法被分解为能吸收的单糖，进而使水分从肠壁被动着进入到肠道，导致肠腔水分增多，增加排便次数。