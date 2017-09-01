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学会这5点就能轻松防肾病，可惜很多人都做不到！

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2017-09-2339健康网
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核心提示：那如何保护我们脆弱的肾脏功能，专家指出，不增加肾脏负担就是最好的保护措施，此外，对于市面上推荐的护肾饮食或食品。专家并不推荐。“因为世上没有一种药物或保健品可以提高肾功能，盲目的吃‘补肾’药，或‘以形补形’的饮食都是十分危险和有害的。”

人们常说得了肾病就像没了半条命，一旦肾病没有得到及早发现并有效控制，很多肾病患者都将进入终末期肾病，必须依赖肾脏的替代治疗，包括血液透析、腹膜透析或肾脏移植来维持生命，给个人和家庭以及社会带来沉重的负担。

那如何保护我们脆弱的肾脏功能，专家指出，不增加肾脏负担就是最好的保护措施，此外，对于市面上推荐的护肾饮食或食品。专家并不推荐。“因为世上没有一种药物或保健品可以提高肾功能，盲目的吃‘补肾’药，或‘以形补形’的饮食都是十分危险和有害的。”

专家建议，在日常生活中，可以采取以下五种措施可让肾功能避免损害，还能让已经受到损害的肾功能减少损害，延缓肾病的发展。

第一：每年做一次尿常规检查

一般健康人每年至少做一次尿常规检查，糖尿病高血压等慢性疾病患者更要定期化验尿液，高危患者或有条件的患者，还可以在每年一次尿常规的基础上，加上肾功能、肾脏B超检查。


第二：保持健康的生活方式

维持一个健康的生活方式，对于任何疾病的预防都有帮助，具体到肾脏疾病的预防，建议市民首先要戒烟，肥胖的患者一定要减肥、控制体重，限制食盐的摄入，但不是说完全杜绝。

有浮肿或高血压的患者食盐的摄入量则要保持在3-4克每天。

此外，要控制蛋白质的摄入，肾病患者血肌酐正常，蛋白质的摄入量为0.8克/千克体重.天，血肌酐有升高的限制则为0.6克/千克体重.天。

一定要适量运动，对于已经有肾功能损害的患者注意避孕。

第三：慎用对肾脏有损害的药物

不少药品的服用，也会对肾脏功能造成损害，因此要慎用。包括抗生素（氨基糖苷类，如庆大霉素、卡那霉素、链霉素等；头孢菌素类，也别是第一代头孢，如头孢氨苄头孢拉定、头孢克罗；万古霉素）、磺胺类抗菌药、抗真菌药、抗肿瘤药（如顺铂）、消炎止痛药（如消炎痛等）。

如果治疗疾病必须用药，也要在医生的指导下严格控制药物剂量，疗程，定期监测肝肾功能。注意多喝水，保持尿量在2000毫升/天。不要随便自行服用“补肾”“清火”的中成药或中药。


第四：要积极治疗原发疾病

有糖尿病、高血压、高血脂症的患者，一定要积极治疗原发疾病，将血糖、血压、血脂控制在达标范围内，否则极易导致肾脏的损害。

第五：及时到肾病专科就诊

如果你有明显的肾病症状出现，例如乏力、容易疲劳、腰酸、腰痛；尿中出现泡沫增多且不易消退，尿蛋白排泄增多；血尿；夜尿增多；反复眼睑或下肢浮肿；血压增高；不明原因的贫血、皮肤瘙痒、抽筋、牙龈出血等；不明原因的食欲减退、恶心、呕吐等；尿量减少。

应及时去肾脏病专科找医生诊治，千万别自行用偏方或验方进行治疗，最后适得其反。

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