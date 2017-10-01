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身体出现8个症状要留意，预示大病即将来临！

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2017-10-0239健康网
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核心提示：琐碎的日常生活中，人们身体总会不可避免的出现一些小问题，大多数人都习惯忍忍就好，或者“喝点热水就能好”，一来避免麻烦，二来也没把它当回事，可是有些小症状的出现，却往往背后暗示了一些大问题，甚至会对生命造成威胁，专家表示，出现这8种症状一定要额外留意，尽早就医。

琐碎的日常生活中，人们身体总会不可避免的出现一些小问题，大多数人都习惯忍忍就好，或者“喝点热水就能好”，一来避免麻烦，二来也没把它当回事，可是有些小症状的出现，却往往背后暗示了一些大问题，甚至会对生命造成威胁，专家表示，出现这8种症状一定要额外留意，尽早就医。

一：突然眩晕

在电视中我们常看到有突然眩晕的剧情，大多数情况是因为体力不支或者贫血造成，但在现实生活中，如果你突然感觉有房屋在旋转，甚至需要扶住墙壁或者家具时，极有可能是冠状动脉疾病或者心律失常引起，此外还有可能是脑血管意外发生急性期，因此，最好立即就医。

二：剧烈头痛

在情绪激动时会有头痛的现象，不少人会选择吃止痛药完事，其实头痛的出现一定不能忽视，尤其是老年人，极有可能是脑出血或者脑部肿瘤、硬膜下血肿引起，专家建议，即使头痛症状能够自行消失也不能大意。

三：肚脐周围疼痛或右侧腹部疼痛

腹部若持续疼痛，首先要考虑的是否为阑尾炎发作，此外胆囊和胰腺问题、胃溃疡以及肠道梗阻都有可能。很多人认为阑尾炎是小毛病，其实若拖延不治，极有可能导致向大肠和腹腔转移，引发全身感染，严重会致命。

专家建议，如果你出现发热、发冷的现象，并且腹部有撕裂样的疼痛感，就要小心。


四：莫名的心慌

很多人都有过无缘无故就莫名心慌起来，感觉很不踏实，甚至能听到心跳的声音，如果你在剧烈运动后或者高度兴奋下，这种情况属于正常，但是在安静的情况下发生则就异常了。

安静下出现心慌症状，极有可能是冠心病心肌病、心律失常等心脏疾患。特别是你本身有冠心病家族史并且吸烟、高血压、高胆固醇，出现这种症状一定要尽早去心内科检查。

五：小腿烧灼般疼痛

在你经过长时间的飞行或者不动后，小腿出现烧灼般疼痛一定要小心，可能是深静脉血栓形成，不要小看此病，它一旦血栓脱落，就可能引起肺动脉栓塞。因此，癌症、肥胖、长期卧床不动、长途旅行、怀孕以及上了年纪的人都要当心。


六：视野中突然出现闪光

眼前出现闪光感时，初期很多人没有意识到严重性，因此不太在意，其实般出现闪光感，说明存在玻璃体视网膜的牵拉，首先应该去眼科专科医院散瞳查眼底，做个眼部B超检查，看看具体牵拉的情况。如果牵拉太过严重，很可能会将视网膜拉出裂孔，严重的甚至会造成视网膜脱离。

七：持续发热

有些人会出现反复发烧但又没有感冒的症状，由于精神状态尚可，会认为不要紧，其实持续发烧不能仅仅考虑到细菌、病毒等造成的感染，还要排除肿瘤、自身免疫性疾病、肺结核、菌血症、疟疾等疾病的可能，尽早就医比较好。

八：排尿疼痛

年轻的男性出现排尿疼痛可能是尿路感染，而对于老年男性来说，它更有可能是前列腺增生引起，除此之外，千万不要忽视排尿疼痛也是前列腺癌和膀胱癌的早期症状，特别是伴有血尿的时候，一定要重视去医院拍摄泌尿B超，查前列腺特异性抗原是否升高。

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