男性这些部位不能硬，10个“软”措施可防病

我们经常用「硬汉」2个字来形容男性，为了彰显其男子气概。

从整体来说，身体硬朗的男性，看起来的确会比羸弱的男性健康一些，看起来倍儿精神。

而单独来讲，男性身体有些部位可「硬」不得。越硬，代表身体遭受到了越多的损害。

男性3个部位不能硬

1、脖子

脖子发僵、发硬，意味着你可能患了颈椎相关疾病。颈椎病的早期症状就是脖子僵硬，此外，还有疼痛、上肢无力、手指麻木等症状，甚至会有头痛（晕）、耳鸣、恶心等现象。

发现颈椎病，如果不采取治疗手段，还可能诱发各种并发症。如吞咽障碍、视力障碍、胸部疼痛、下肢瘫痪等。

预防措施：

①不要长时间低头。不做「低头族」，常抬头远望一下。

②脖颈多活动几下。工作太久了，脖颈长期保持一个姿势，即便没有低头也容易僵，起来活动一下，转动脖子，揉揉颈部。

③坐姿一定要端正。比较合适的坐姿是稍微后躺，腿与腰身的夹角呈135°，上身保持放松状态。

2、腰背

腰背僵硬，可能是腰肌劳损，也可能是强直性脊柱炎的信号。学生、上班族比较常见，因为经常久坐不动，然后又运动不足，以致脊柱支撑不住「倒下」了。

其中，腰肌劳损若未正确治疗，或者反复损伤，那么受伤的腰肌筋膜将落下永远的病根，且会压迫神经末梢，引起慢性腰痛。

而强直性脊柱炎比较明显的一个症状是：有晨僵。即早上起床，腰、背又僵又痛，需活动好久才能缓过来。它是致残率较高的疑难病之一，所以必须得重视。

预防措施：

①要多锻炼，比如平板支撑、慢跑、瑜伽等，都可以锻炼到腰背肌肉。

②坐姿端正，避免各种‘瘫’，即便是靠坐在椅子上，腰背都要直。

③多伸懒腰，可以令腰部肌肉放松一下，也可以预防腰痛。

④不睡软床，其实正确来讲是要睡软硬适中的床铺，硬床板+一定厚度的床垫，可以保护腰部。

3、关节

关节僵硬，其实是关节受损发生的一个警报。

主要表现是关节活动受限，比如不能正常屈伸、旋转等，表现在全身是：怕胖（会使关节承重太大）、怕老（易发生骨退行性病变）、怕伤（行动不便）、怕冷（易关节疼痛）、怕勤（易令关节机械磨损）。

关节不好，对心血管系统、呼吸系统、骨骼肌系统均会造成不良影响。

预防措施：

①减肥，应该说是控制体重，别让关节承重太多。

②运动，适度就好，比如游泳、骑车、散步等，对关节损伤小一些。

③保暖，别让关节受冻，冬天不露脚踝和膝盖，夏天在空调房也需做好保暖工作。

如果你这3个部位「硬」了，赶紧去医院看看哦，别让小病拖成了大病！