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3个动作锻炼腰背 地铁上就能做！

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2017-10-0239健康网
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核心提示：久坐的宅一族、白领肌肉功能都比较差，久而久之，无力、劳损、萎缩、功能紊乱都找上门来，每天饱受腰背僵硬、酸痛之苦。运动是保持腰部健康的最有效方法，比如提前一个站下车快走半小时，上班抽几分钟做下提肛练习，坐地铁可以做下拉环练习。

打字一整天，终于把方案做好，来个提神醒脑的大懒腰舒爽下，咔~咔~咔~整个腰背好僵硬，咔咔作响，这腰酸背痛真是白领一族的职业病啊！

生命在于动一动 先从上下班入手

一般来说，久坐的宅一族、白领肌肉功能都比较差，久而久之，无力、劳损、萎缩、功能紊乱都找上门来，每天饱受腰背僵硬、酸痛之苦。

运动是保持腰部健康的最有效方法，很多人说运动很难坚持，其实还是没选对适合自己的运动方法。

比如离单位不远，可以选择快走上班；交通特别方便的，就提前一个站下车，快走到公司或回家；上班路上消耗时间比较长的，可以在车上或家里做点简单练习动作，勤加练习即可。


哪些动作适合在路上、家里锻炼腰背呢？

①提肛练习

上班、坐车等任何坐姿时，都可以多练习提肛动作。不要用力过度，轻轻即可，坐着超过一小时就可以休息5分钟练习一下。

②拉环练习

坐公车、地铁的时候，别老倚着车厢、扶手杆，可以拉着吊环、踮起脚、膝盖微弯，坚持一会儿，车晃动也要稳定好，可以好好锻炼腰部、膝盖周围的肌肉。


③滚来滚去

躺床上或沙发上，屈膝，双手抱着双腿，腰背发力抬起背部，像圆圈一样，抬起背部，落下，借力抬起臀部，反复练习。

需要提醒的是，突发腰痛、扭伤，或者多次锻炼依然无法改善腰背痛，要及时到医院就诊，切勿在未明确的情况下随便自我治疗，以免耽误病情。

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