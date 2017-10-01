从“爱“开始 的老公更恋家

核心提示：女性朋友经常抱怨，自己的老公老是不愿意回家，即使回家也在家呆不住，或者回家也是默默无闻、不吭声，和他说话也是应付式的，更不用说夫妻间有更多的交流了。

女性朋友经常抱怨，自己的老公老是不愿意回家，即使回家也在家呆不住，或者回家也是默默无闻、不吭声，和他说话也是应付式的，更不用说夫妻间有更多的交流了。有人说那是因为男人结婚时间长了，就不爱回家。但也有的男人，一下班，就急着往家里奔。其中有男人自身的因素，也和女人这个家的“磁石”息息相关。下面的这7点建议，可以让你的老公更恋家。

1.身体接触，感到被爱

男人们喜欢身体上的亲密接触。不仅仅是性爱，甚至与性爱无关的相拥也让他们着迷。拥抱男人，从后面搂住他，抚弄他的头发，抚摸他的颈部或胸部，会让他们感到被爱、亲昵和关心。

2.和谐性爱，拥有满足感

性爱和谐是婚姻幸福的重要因素。彼此如能在此方面拥有默契，会让幸福指数飙升。伴侣应在性爱和谐上下点功夫，如创造浪漫的家庭氛围，睡前不聊烦心的话题，重视在家中的形象，不要蓬头垢面等。如果双方性欲不同步，也要积极沟通对策，如做足前戏，使用润滑剂，多说说情话等。双方不要因此冷战或者导致一方长期压抑欲望，否则会给婚姻带来潜在危机。





3.男人也像孩子，需要你的倾听

男人其实对家有情感上的依恋，话匣子一旦打开，你会发现，他们强壮的外表下其实是一个将自己包裹起来的可爱小男孩。他们通常不向外人展示自己的多愁善感，可一回到爱意浓浓的家，便会跟伴侣展露自己多情的一面。女人要为男人的这种表现感到欣慰，因为他将你视作心灵的港湾，对你有所依赖，因此，当他向你倾诉时，千万不要以批判或者嘲笑的口吻回应，否则会让他关上心门，觉得和你无法沟通，或者得不到理解。

4.有强大的支持，才能奋力前行

不管一个男子多老，他们总是渴望得到关心。身体不舒服时，工作不顺心时，或者无端地心情不愉快时，他都渴望女人的体贴和关心。有了女人支持的力量，男人才能卸下压力，轻装奋力向前。





5.他们虽爱独立，却也想获得陪伴

无论对男人还是女人来说，成家的最大好处可能在于：从此以后，一天24小时都有人陪在你身边。男人们成了家，虽然有时也喜欢独处，但他们更愿意和伴侣一起玩游戏、看电影或聊天。一想起家，就让他感到温暖、没有孤独感，还有什么能阻碍他朝着家的方向奔了呢？

6.有了你，家变得井井有条

提起一位单身男子的房间，你会有何想象？脏衣服到处都是，臭袜子“躲”在墙角，各种生活用品杂乱摆放……可是他们成家后，有人“治理”他的邋遢了，他也会因为生活质量的突飞猛进而爱上回家。

7.给他心灵指引

诚恳的建议会令他永远爱你，尊敬你。俗语说，教育好一个女人，就是教育了整个家庭。女人的品行是一个家庭是否幸福美满的核心。给丈夫提出中肯建议，帮助他成为一个值得尊敬的人，他会永远离不开你。你的内在智慧如同磁石，永远吸引着他，朝着家的方向。