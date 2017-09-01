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醋能降压，那么能不能当药喝？

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2017-09-2139健康网
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　　早在远古时代，人们就有捕捉酸蚂蚁当醋酸食用的现象，史称这种现象为“嚼蚁而酸”。据说酸蚁不仅可解淡食用，而且可治瘴毒及绦虫。后来还可以直接从植物中摄取醋酸，或采集多余的野果发酵，来摄酸就食，以解除口淡。

　　传说在古代的中兴国（今山西省运城县）有个叫杜康的人发明了酒，他儿子黑塔跟他学会了酿酒技术。

醋　　

　　有一次黑塔在酿酒时发酵过了头，至第21天酉时开缸时发现酒液已变酸，但香气扑鼻，且酸中带甜，颇为可口，于是黑塔便把“廿一日”加一“酉”字，给这种酸液起名为“醋”。

　　虽然这只是个传说，但说明中国是世界上最早用谷物酿醋的国家。在山西民间亦有无醋不成味之说。

　　中国酿醋史

　　中国酿醋的历史约有3000多年，公元前1058年周公所著的《周礼》中就有记载，周朝时朝廷设有管理醋政之官——“醯人”。南北朝时醋被视为奢侈品，有醋调味成为宴请档次的一条标准。唐宋时制醋业有了较大发展，醋进入了百姓之家。

　　中国醋产地分布较广，各地食醋酿造工艺各有不同，导致中国食醋品种繁多，风味不一。其中尤以山西老陈醋、镇江香醋、四川保宁麸醋、福建永春老醋最为著名，早在明清时期即被誉为中国四大名醋。

　　但是，醋可不仅仅只是中国才有，世界各国也都在吃醋。英国有麦芽醋，美国有苹果醋，西班牙有雪利醋，德国有白葡萄酒醋等等。

　　中医说“醋”

　　中医理论认为醋味酸、甘，性平，归肝、胃经，具有健胃消食、化淤活血、软坚散结、收敛固涩、止泻解毒的功效，可用于治疗食积不化、消化不良、腹泻厌食、淤阻疼痛、呕血便血、虚汗不止等症。

　　李时珍在《本草纲目》中称醋能治诸疮肿块、心腹疼痛、痰水血病及诸虫毒气。唐代孙思邈《千金要方》中还记载了醋泡黄豆，能治疗阴虚阳亢、虚风上扰、眩晕头痛、虚烦发热诸证。

　　具体的做法是：

　　取新鲜黄豆250克、优质米醋约1升，把黄豆洗干净放入一个大的广口瓶里（黄豆的量不要超过瓶子容量的一半），将醋倒入瓶中淹没黄豆（黄豆胀起来后需再添加醋淹没黄豆），15日后每天食用醋泡黄豆5~10粒，也有降脂、抗氧化，预防心血管疾病和治疗高血压的作用。

　　醋能降压，但别“贪杯”

　　现代研究表明在原发性高血压大鼠中，食醋具有降低血压的作用，且发挥降压作用的主要成分是醋酸。但切记醋不是药，只能算辅助治疗的保健食品，不能替代正规的药物。

醋

　　尽管食醋有诸多好处，其一，食醋能防止和解除疲劳；其二，常食醋有降血压、防止动脉硬化之功效；其三，食醋对病原菌有杀菌抑菌的效果。其四，食醋对人的美容也是有益的。

　　但胃酸过多的人或胃溃疡患者，痛风患者，正在服用某些西药者比如碳酸氢钠、氧化铝、胃舒平等的患者都不宜或过多食醋。

　　如何挑“醋”？

　　选择醋的时候，第一是要看食醋的色泽和体态。酿造食酷是琥珀色或红棕色，有光泽者为佳品，体态澄清、浓度适当，无悬浮物和沉淀的产品质量较好。第二是要闻香气并尝滋味，好的食醋应有食醋特有的酯香，酸味柔和，回味绵长，不涩，无异味。

　　了解了这些，我们就明白了，吃醋应吃粮食酿造的陈醋或熏醋，尽可能不吃兑制的醋。因为兑制的是用冰醋酸加水兑制的，冰醋酸是从石油中提炼出来的化学物质，对人体没有营养保健作用。

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