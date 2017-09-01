家长不阻止孩子这种行为，坑娃没商量！

回趟家，小九发现了一个挺让人觉得糟心的现象。家中，无论是亲戚，还是朋友的娃，小至2岁幼童，大至10岁的小学生，几乎每个都喜爱蹲在电视机前，看起动画片也没停歇。殊不知，家长不阻止孩子经常看电视，实则会害了孩子。

不阻止孩子看电视的危害

沉迷电视——无心学习

小九幼时家中虽没有电脑手机，但有电视。只不过长辈要求比较严格，每天放学回家得先做完作业，才能看电视。等到作业解决，最爱的动画片也播完了，对电视也就没了兴趣。

现在不同啦，一天二十四小时都可以找到动画片来看。孩子若看起来没完没了，家长不盯紧点，怕是完不成作业。而如果说完成作业再继续观看，也怕是会潦草对待作业。总之，孩子若沉迷于电视，定是会影响到学习的。

孩子久坐少动——导致肥胖

可现在的孩子不是酱紫呀，肯定是老师作业布置少了，不然为咩经常看到娃坐电视机前的身影。寒暑假更不用说了，娃可以坐完上午坐下午。

本应恣意玩乐的年纪，却瘫坐在沙发上，如此持续一段时间，可能会导致长胖。你还别说，现在小孩子的肥胖率也比以前升了不少，久坐不动就是一大原因。

频繁转换节目——让人分心

有的人认为，看电视就像看书本一样，都能让孩子认真而专注得了解这个世界。

可别将电视与书本作比较咯，电视给出的信息都是支离破碎没个完整的，孩子看乏了一个节目，就换到另一个台，这样片段性的“知识”并不够，。孩子若养成习惯，必然会影响他的专注度。

被动接受信息——限制想象力

以前看过这样的一则新闻，说一些小孩子看了《喜羊羊与灰太狼》以后，玩起了扮演游戏，真实上演了“灰太狼”煮“喜羊羊”的剧情。孩子有没有受伤，小九已记不清。

但这正是因为孩子看了电视，只被动接受电视节目传达的讯息，而限制了创造影像和想法的能力，他不懂什么是对，什么是错，只跟着学，并不利于健康成长。

同电视待得久——疏离了父母

有的家庭中，父母整天就知道捏玩手机，而疏忽了孩子，令孩子心灵受伤。有的家庭中，则是孩子沉迷于电视亦或其他电子产品，而疏离了父母。

有时候，孩子对电视的执着真令人折服，父母怎么呼唤，吸引注意力都无用，如何沟通，等到孩子终于离开电视，恐怕已经到了入睡的点！

看某些节目片段——影响身心健康

小九不禁想起了小学跟着家人看过的一部恐怖片，连连做了几夜的噩梦，现在都对那个剧情记得清清楚楚，这心理阴影挥之不去诶。

小孩子受不得刺激，我们成人知道是假的，小孩子单纯会认为那是真的，也便更容易受到惊吓，有的可能很快忘记，有的就会像小九一样记个十几二十年。

太近距离观看电视——毁坏眼睛没商量

说来也是痛心，小九有个表妹，10岁出头，却告诉她妈妈说近视了。话说，她以前就老爱蹲在电视、电脑面前看视频，明明几米之外，她看得清，非得坐在前边，小九每回见着都会语重心长说她两句，不听，这下好了，小学没读完就要戴眼镜了。

往后还那么多年，电子产品怕是只会离我们生活越来越近，真不知道孩子们会向何种境地发展。为了孩子的身心健康，家长们可得多加督促呀，不能任由孩子长时间看电视、电脑、手机等电子产品。

孩子健康看电视的建议一二

孩子尚不懂自律，得依靠着家长多加督促——

1、限定个时间

可以在晚上定个时间段，比如7-8点。不过前提是孩子得先做完作业，并且看个半小时，让孩子活动活动，休息放松下眼睛。然后到点了，差不多就睡觉。

2、限定个距离

一般来说，家中沙发离电视也有点距离。如果电视太大，最好再将沙发后移几米3米左右差不多。

3、限定观看内容

即便是动画片，也有不同内容的，最好选择宣扬正能量的，能起到教育意义的动画片给孩子观看。

4、别忘了进行互动

既是有教育意义的，那么最好能与孩子形成互动，激发他们思考，引导他们学习好的。如果出现令孩子疑惑或者害怕的事情，解释清楚。

不过呢，小九觉得，比起电视，更建议父母们让孩子多多与书接触哦。