这个部位越大越短命！赶紧拿尺子量一量

腰围与身体的肥胖度直接相关，许多调查显示，无论男女，腰围越大，患上糖尿病、高血压和心脑血管疾病的概率就会越高，而且许多癌症也与肥胖有关。

正常的腰围数，成年男性应该不大于90cm，女性的腰围不大于80cm，如果接近或者已经超过，最好就要开始控制饮食、减少脂肪和糖分摄入，而且要加强运动，达到减重、瘦腰的目的。

相信大家都不是第一次听说腰围和长寿的紧密联系了，那么“啤酒肚”和“水桶腰”究竟会对人体造成那些伤害呢？

1、容易患老年痴呆

一项研究表明，在四十多岁的时候拥有较大腹部的人，七十多岁时患上老年痴呆症的概率是腹部较小人群的3.6倍，就算他们不是超重的人群也是这个结果。

造成这样联系的一个原因是，内脏的脂肪(也就是器官周边的脂肪)相比起皮下脂肪(比较明显的位于皮肤下方的脂肪)，藏着更多有关认知能力下降的激素。

2、性功能的下降

一般来说，过于肥胖的男性不具有较强的性能力，因为肥胖会影响性能力的体现，以及无法做出某些可以令人兴奋的动作。

一项调查显示，在受调查的肥胖男人中，有性功能方面障碍或者受到性生活困扰的人占了六成，主要表现为阴茎勃起、射精速度、性欲以及性感受方面的低下。

3、患高血压风险增大

这一点大家应该都知道，肥胖与高血压、高血脂等疾病是紧密相关的，研究数据表明，20到30岁期间腰围粗大的人，高血压罹患率会比同龄正常腰围的人高一倍;40到50岁期间腰围粗大，高血压罹患率会比同龄正常腰围的人高五成。

教你三招远离胖腰围

1、每天活动30分钟

坚持参加体育锻炼是强身健体的有效方法，几乎对所有疾病都是通用的。每天半个小时的运动量，只是一个最低程度的要求，经过一段时间适应以后，可以增加到每天一个小时的中度身体锻炼，或者半个小时的重度身体锻炼。只要长期坚持运动，肥肉肯定不会找上你。

2、每天500克蔬菜

无论一年四季，每天坚持500g以上的各种蔬菜和水果，最好种类在五种以上，多吃木瓜、西红柿、奇异果、苦瓜、芹菜、菠菜等果蔬，可以有效地去脂减重，排毒养颜，对身体有百利而无一害。

3、远离酒精

小酌怡情，大饮必然伤身。酒精是多种疾病的“元凶”，会引起口腔、咽喉、肝脏部位的多种疾病，建议女性一天不要超过一份，男性不超过两份(一份约等于10~15mg酒精)。