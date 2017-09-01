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女人失去子宫后究竟会有多痛苦？经历过才知道

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2017-09-2139健康网
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核心提示：子宫是女性很重要的生殖器官，它不仅关系到月经、生育和内分泌，还是卵巢的“保护伞”。如果有一天，女人没了子宫，身体会发生哪些变化？

子宫是女性很重要的生殖器官，它不仅关系到月经、生育和内分泌，还是卵巢的“保护伞”。如果有一天，女人没了子宫，身体会发生哪些变化？

为什么要切除子宫？

切除子宫是女人万般不愿的，就算切除了，她们也会因此伤感良久。可是世间就有如此多的无可奈何。据统计，全世界有9000万妇女被切除了子宫，而在中国，每年被迫切除子宫的就超过100万。作为一个女人，到底是怎样的疾病才能让它愿意切除子宫呢？

子宫或其他生殖系统器质性病变：如患有子宫肌瘤、子宫腺肌症、绝经后子宫内膜复杂增生、子宫内膜癌、卵巢癌、宫颈癌、顽固性子宫出血、某些严重子宫内膜异位症、子宫脱垂等症时，经医生评估后切除子宫利大于弊，再与患者沟通后做出的选择。

切除子宫后，女人身体会发生哪些变化呢？


1. 会变成男人吗？

很多女性认为失去子宫后自己就跟男人无异，顿时产生自卑感。小九想告诉大家，就算没了子宫，你也还是一个女人。决定你性别的主要元素是性激素，但它并不是由子宫分泌的，而是由卵巢。正常情况下，只要你的卵巢没有病变，医生是不会切除它的，因此它仍然可以正常分泌性激素，你的女性性征自然还存在啦！

2. 还可以进行性生活吗？

切除子宫后女性最担心的问题就是可不可以同房，是否还具备性能力。对此，专家给出的答案是肯定的。专家指出，只要卵巢仍然存在，那就还是可以进行性生活的。卵巢主宰阴道和分泌功能，性兴奋时，女性的粘液就是由它分泌的。

不过，国外有资料统计，切除子宫后还是有6%的患者性生活受到影响，其中心理因素起主导作用。有一部分女性会因为子宫切除而产生自卑感，担心自己的容貌、性能力满足不了丈夫，如此反复的担忧影响了性生活的质量。

不可否认，子宫是女性身体非常重要的一部分，没了它，不管是心理还是生理都会有一定影响：


1. 子宫切除后间接影响到泌尿系统，有些患者会出现尿频、尿急、尿痛等症状。

2. 很多女性切除子宫后性功能都会受到一定的影响，其通常表现为性欲下降、难以达到性高潮、性生活次数减少等。

3. 子宫切除后没了月经，也不能生育了。

4. 子宫切除后会对卵巢功能有一定影响，所以阴道分泌物会相应地减少。

5. 切除子宫后会影响到卵巢的血液供应，使卵巢早衰，提前出现更年期。

6. 女性切除子宫后，患心血管疾病和骨质疏松的几率会大大提高。

7. 子宫切除后留下的疤痕，会影响骨盆腔肌肉的弹性，因此阴道弹性也会下降。

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