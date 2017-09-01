孩子胖乎乎，出现这症状，当心慢性肾衰竭！

核心提示：吃得多，动得少，营养过剩导致我国儿童肥胖率持续上升。广州市妇女儿童医疗中心肾内科主任医师李颖杰指出，肥胖会加重孩子的肾脏损害。

吃得多，动得少，营养过剩导致我国儿童肥胖率持续上升。广州市妇女儿童医疗中心肾内科主任医师李颖杰指出，肥胖会加重孩子的肾脏损害，“相比原发性肾病，肥胖导致的肾病更为隐匿，家长要引起重视。如果孩子出现不明原因长时间疲劳，要警惕慢性肾衰竭，及时做个尿常规检查。”

孩子有这4种行为习惯，当心损害肾脏

“肥胖之后，体内脂肪堆积可以使肾小球肥大，甚至硬化，从而影响肾脏功能。”李颖杰表示，肥胖对儿童肾脏的最直接影响就是导致尿液中出现蛋白，即蛋白尿。而持续的蛋白尿会损害肾脏，是导致慢性肾衰竭的根本原因。

很多父母认为孩子处于长身体的阶段吃多点没关系，没有特别重视儿童肥胖问题，更不知道肥胖还会影响孩子的肾健康。当孩子长期有以下3种饮食习惯、1种运动习惯，当心造成肾脏损害，家长应注意引导孩子纠正。

1、暴饮暴食，吃肉太多。很多孩子偏爱吃肉不喜欢吃青菜，由于自制能力较差，容易暴饮暴食。肉类属于高蛋白食物，人在短时间内大量摄入大量的高蛋白，可以导致蛋白尿的出现。尽管孩子能吃能喝，吃完也没有不舒服，但是毕竟吃得太多，身体无法正常消受，必然要依赖肾脏代谢出去，无形中就加重了肾脏的负担。

2、嗜好巧克力等高糖食物。巧克力这类甜食对管不住嘴的孩子来说好比“美丽毒药”，糖分摄入过多会让孩子发胖，而体内糖代谢异常，过多的糖分得从尿中排出，尿糖可表现为泡沫尿。





3、乱喝凉茶。凉茶可以降火清热，在中医指导下辩证服用对身体有好处。有的家长乱给孩子喝凉茶，把凉茶当育儿保健茶，对肝肾有害无益。多数凉茶比较苦寒，可能对肾小管有不良影响。

4、剧烈运动。坚持运动可以强身健体，是帮助肥胖儿减重的有效途径。但是运动应该讲究循序渐进、适度适量，过于剧烈运动，超出身体的负荷，反会导致肾脏受损，出现蛋白尿。

李颖杰提醒家长，预防儿童肾脏病，孩子平时的饮食要注意营养均衡，不要偏食，适当运动。





胖出来的肾病藏得深，孩子经常喊“累”要警惕

“肥胖症致病隐匿，早期肾损害表现不明显。”李颖杰说，出现手足踝浮肿、眼睑浮肿、日常尿量改变（尿量减少、尿频、夜尿增多）这些异常尚能引起家长警惕，但是不少慢性肾衰竭患儿早期仅仅表现为容易疲劳，家长常常难以发现。

“如果孩子疲劳在休息后仍不能恢复，或经常出现不明原因疲劳，虽然能吃能喝，也能正常小便，但需要注意”李颖杰最近接诊了一位肾移植患儿，“150斤的高中男孩，平时能吃能睡，也经常打篮球，其实在半年前就开始容易疲劳，但由于家长工作忙，孩子又住校，没能及时发现，等到发现孩子肾脏出问题时，已是慢性肾衰竭终末期，必须换肾才能活命。”

他建议家中有肥胖孩子的家长平时尤其要注意观察孩子的行为细节。有没有肾损伤？简单的尿常规就能查出蛛丝马迹。早期发现肾功能问题并及时干预，那么这个肾脏问题是可逆的，但如果等到肾功能失代偿、出现肾衰竭时，肾脏损害就变成不可逆了。