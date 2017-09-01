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孕妇血糖高，会导致胎儿畸形？

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2017-09-2139健康网
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　　据最新数据显示，全球1900万妇女患妊娠糖尿病（GDM）患病率为16.2%，且影响1/7的新生儿。而随着二胎政策的全面放开，越来越多的高龄妇女计划妊娠，GDM的发病率将进一步增加。所以在此我们要告诫沉浸在为人母喜悦中的准妈妈们，别忘了检测体内血糖浓度。

　　妊娠糖尿病的危害

　　妊娠糖尿病孕妇易发生妊娠期高血压、羊水过多、早产、产褥期感染、产后出血等严重后果，且孕妇产后2型糖尿病发病率高达70%。除了会影响妈妈的身体，还会导致巨大儿、胎儿畸形、早产、新生儿低血糖等严重并发症。

孕妇　　

　　糖妈妈如何拥有一个健康宝宝？

　　第1招：筛查妊娠糖尿病

　　孕前不知道自己是否患有糖尿病的孕妇：应在妊娠24-28周到医院筛查或诊断。

　　具有糖尿病危险因素的孕妇：如糖尿病家族史、有心血管疾病史、有巨大儿分娩史、高血压、高胆固醇血症、低密度脂蛋白血症、多囊卵巢综合症及其他胰岛素抵抗的症状和体征等，应该在首次产前检查时进行血糖检查，排除孕前糖尿病。

　　第2招：控制血糖

　　1、营养饮食与运动

　　治疗妊娠糖尿病，一方面要注意降血糖，另一方面还要考虑胎儿的需要。

　　饮食控制以提供孕妈妈足够热量、合理营养而又不引起饥饿性酮症及餐后高血糖为原则，但绝不是一些孕妈妈所简单理解的“少吃”、“挨饿”等。若达标且无其他高危因素者，每周2次测定血糖等待分娩。

糖　

　　2、胰岛素治疗

　　疾病早期和症状较轻的患者，通过饮食可以将血糖控制在正常水平。如果不能控制，在控制饮食的基础上用胰岛素治疗，及时应用胰岛素可显著降低各种母婴并发症发生风险。

　　血糖控制目标多少为合格？

　　妊娠期糖尿病血糖控制目标

　　空腹血糖餐后1小时血糖餐后2小时血糖糖化血红蛋白

　　≦5.3mmol/L≦7.8 mmol/L≦6.7 mmol/L＜6.0% 预防低血糖

　　孕前糖尿病血糖控制目标

　　餐前、睡前、夜间血糖餐后血糖峰值糖化血红蛋白

　　3.5-5.4 mmol/L5.4-7.1 mmol/L＜6.0%

　　第3招：注意胎儿发育监测

孕妈　　

　　在妊娠中期应用超声对胎儿进行产前筛查。

　　妊娠早期血糖未得到控制的孕妇，尤其要注意应用超声检查胎儿中枢神经系统和心脏的发育，有条件者推荐行胎儿超声心动图检查。

　　妊娠晚期应每4～6周进行1次超声检查，监测胎儿发育，尤其注意监测胎儿腹围和羊水量的变化等。妊娠晚期孕妇应注意监测胎动。

　　要应用胰岛素或口服降糖药物者，应自妊娠32周起，每周行1次无应激试验（NST)。可疑胎儿生长受限时尤其应严密监测。

　　第4招：选择最佳分娩时机与方式

孩子　　

　　无需胰岛素治疗而血糖控制达标的糖尿病孕妇：如无母儿并发症，在严密监测下可待预产期，到预产期仍未临产者，可引产终止妊娠。

　　胰岛素治疗的孕妇：如血糖控制良好且无母儿并发症，在严密监测下，妊娠39周后可终止妊娠。

　　第5招：注意产后随访

　　产后随访时建议进行身高、体质量、体质指数、腰围及臀围的测定，同时了解产后血糖的恢复情况，明确有无糖代谢异常及其种类。

　　建议分娩后血糖正常者应在产后6周筛查永久性糖尿病。如血糖正常，则今后每3年筛查1次。

　　妊娠糖尿病的孕妇不要有太多的心理负担，经过积极的饮食控制和胰岛素治疗，保持轻松的心情，愉快的精神，“糖妈妈”一定会有个健康宝宝的。

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