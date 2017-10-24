核心提示：白癜风常用药物注意事项？白癜风这种疾病患者越来越多，这种疾病变得越来越为常见，这种疾病对患者的身心健康都会带来严重的伤害，对于治疗白癜风的方法，每个患者都可能会接触到各种方法，对于这些治疗我们需要注意什么呢？

白癜风常用药物注意事项？白癜风这种疾病患者越来越多，这种疾病变得越来越为常见，这种疾病对患者的身心健康都会带来严重的伤害，对于治疗白癜风的方法，每个患者都可能会接触到各种方法，对于这些治疗我们需要注意什么呢？

患了白癜风要及时治疗，但在治疗的过程中要注意其他一些用药，有些药会加重病情或者对治疗白癜风的药效有抵制作用，熟悉白癜风患者不宜服用哪些药，对自己的健康负责。

1、激素类药物：如强的松等。这种药物虽然见效快、使用方便，但是副作用很大。通过长期的临床实践证明，其弊大于利。原因此类药物不论用何种方法使用，都无法消除对机体肾上腺皮质功能的抑制作用，久而久之使机体产生依赖性。

2、抗肿瘤药物：临床上用于控制白癜风病的药物是抗疼痛类药物，此类药物用久后，容易引起皮肤萎缩、老化。

3、铜制剂：铜离子为重要辅基，与酶活性密切相关，故有用含铜的药物治疗本病。但是，临床报道铜制剂静脉注射治疗本病，有致死反应病例，故不宜采用。

白癜风常用药物注意事项？通过上述的介绍，相信我们应该了解了一些白癜风相关的知识，白癜风是一种顽固的皮肤病，一方面听从医生安排的治疗，另一方面要对自己的治疗和生活习惯调整到好状态，根据病情的变化采取相对应的办法，如遇到病情发展及时到医院进行就诊。