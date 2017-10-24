核心提示：白癜风常用的药物有哪些？白癜风是一种表现在皮肤表层的一种局限性的疾病，由于皮肤的黑色素细胞功能的消失引起的。而产生的白斑让很多患者产生强烈的自卑心理，患者应尽早采取行之有效的措施，而白癜风的治疗方法有很多，最主要的就是药物治疗，那么白癜风常用的药物有哪些呢？

白癜风常用的药物有哪些？白癜风是一种表现在皮肤表层的一种局限性的疾病，由于皮肤的黑色素细胞功能的消失引起的。而产生的白斑让很多患者产生强烈的自卑心理，患者应尽早采取行之有效的措施，而白癜风的治疗方法有很多，最主要的就是药物治疗，那么白癜风常用的药物有哪些呢？

1、糖皮质激素：由于糖皮质激素一方面可以抑制白癜风过度的免疫反应，同时还可以直接作用于黑素细胞促进黑素的合成诱导复色，因此是白癜风的一线治疗药物。面部白癜风选用弱效糖皮质激素如糠酸莫米松或丁酸氢化可的松。并需要注意毛囊炎、毛细血管扩张、皮肤萎缩等副作用。对于发展比较快、面积广泛的患者可以考虑小剂量口服糖皮质激素;对于稳定期的则以外用糖皮质激素为主。

2、钙调磷酸酶抑制剂：该药物的作用机理是抑制白癜风局部T细胞为主的免疫功能异常亢进，他克莫司、匹美莫司等是常用药物。研究发现0.1%他克莫司软膏治疗白癜风，好转率达到86.7%，在面颈部疗效好。外用钙调磷酸酶抑制剂对于白癜风是一种非常有效的治疗方法，而且安全性好。

3、抗过氧化剂：其作用是抑制表皮过氧化物的产生，消除表皮过多积聚的H2O2，减轻氧自由基对黑素细胞的损伤，效果不错。

4、维生素D及其衍生物：其作用是诱导表皮细胞正常分化、抑制角质形成细胞过度增殖、阻抑炎症介质释放、调整局部免疫功能，对于治疗白癜风效果不错。

5、皮质类固醇激素：其作用是减轻皮肤炎症、调整局部免疫功能、提高患者对有害刺激的应激能力、减少细胞毒性物质的释放、改善微循环。

白癜风常用的药物有哪些？白癜风对患者的身心伤害很大，所以，一定要重视白癜风的治疗，及时去正规医院，采取正确有效的治疗方法，积极做好病情护理工作。白癜风越早好，患者受到的伤害就越低，家庭也能越早恢复正常状态。