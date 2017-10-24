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中草药白癜风配方有哪些

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2017-10-24
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核心提示：中草药白癜风配方有哪些？首先中医认为，白癜风发病是机体内外因素互相作用的结果，内因为肝脾肾虚，多由肝血虚、肾阳虚、肾气不足、致令机体阴阳失衡，气血失和，在此基础上湿热风邪乘虚而入，客入肌肤，闭阻经络血脉，肌肤不得温煦，皮肤毛发失养致黑色素脱失而成白斑，在治疗疾病上，一定要端正态度，正确面对治疗，那么中草药白癜风配方有哪些？

　　中草药白癜风配方有哪些？首先中医认为，白癜风发病是机体内外因素互相作用的结果，内因为肝脾肾虚，多由肝血虚、肾阳虚、肾气不足、致令机体阴阳失衡，气血失和，在此基础上湿热风邪乘虚而入，客入肌肤，闭阻经络血脉，肌肤不得温煦，皮肤毛发失养致黑色素脱失而成白斑，在治疗疾病上，一定要端正态度，正确面对治疗，那么中草药白癜风配方有哪些？

　　下面为大家介绍民间治疗白癜风中药偏方：

　　偏方一、硫磺磨成细面(用石器或瓷器，不要用铁器)，蔗糖半两研面，食用碱少许。将上述药拌匀，将一条鲜黄瓜掰下一块(不能用刀切)，待黄瓜冒出鲜水珠，立即沾药向病患处搽，使患处都均匀地沾上药，然后用纱布包好。

　　使用方法：每天搽3次，三四天后包好不要动它，一周后用温水洗去药。如果还不好，连续用此法，直到好为止。搽药后要多喝开水使身上出汗。鲜白果树叶适量。微捣，擦患处，以患处皮肤稍微充血为宜。每日1次。

　　偏方二、法宜养血疏风，中和气血。方用白驳丸方加减：当归10g，鸡血藤15g，防风10g，白蒺藜30g，补骨脂10g，赤芍10g，红花10g，陈皮10g，生芪15g，川芎10g，黑豆皮15g，首乌藤15g。也可服用白蒺藜子，生捣为末。

　　使用方法：每次6g，开水冲服，每天2次。或服用白驳丸、白癜丸。

　　偏方三、中药密陀僧粉6g，硫黄6g，雄黄6g，雌黄1.5g，白芨9g，麝香0.9g，朱砂6g，白附子15g，冰片0.9g。

　　使用方法：共研细面，用黑醋调搽。

　　中草药白癜风配方有哪些？以上几种偏方也只是给大家参考一下，建议是到医院进行诊断后再确定治疗方法，以免病情加重，耽误治疗时间。

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