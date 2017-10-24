泉州中科白癜风有哪些优势

核心提示：泉州中科白癜风医院有哪些优势？白癜风可以说是较严重的疾病了，他治疗困难容易反复，对患者来说严重影响了他们的容貌打击了他们的自信心，给他们的生活和工作都带来了一定的副作用，那么泉州中科白癜风医院对他们来说有什么优势呢？

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医院拥有一支由全国知名白癜风诊疗专家团队，汇聚了一批白癜风学术造诣深厚、临床诊疗经验丰富的各地资深权威专家与教授。为打造一个开放式的国际化医学交流平台，曾多次邀请国内白癜风著名专家会诊与交流，囊括了国内白癜风医院优秀的专家技术力量，外联美国皮肤科医师联盟的专家资源，坚持为白癜风患者提供优质、便捷的就医通道，对中国皮肤病诊疗技术的整体发展贡献突出。

泉州中科白癜风医院医资力量雄厚、设备齐全，自办院以来凭借雄厚的技术投资，已经引进了多项先进的技术诊疗设备。现拥有美国三维断层皮肤CT、美国308nm准分子激光治疗系统、窄谱UVB等，为白癜风的诊疗提供了更加强有力的保障。

为延续红十字会精神，医院近年投身于慈善公益事业，2016年6月25日，在社会各届人士的号召下，医院正式成立了“白色天使守护基金”，这是我省成立的一个救助白癜风的专项基金，填补了在疑难皮肤病救助的空白，减轻了白癜风患者的经济困难，对贫困患者进行了大力救助，实现了慈善事业与社会医疗救助的有效衔接。

泉州中科白癜风医院有哪些优势？一个医院的设备、专家团队相信患者们是十分重视的，那么对于泉州中科白癜风医院的患者来说对于再次医院治疗可以极大的帮助患者们提高治疗几率，促进患者健康的好转。