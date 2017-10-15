39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 泉州丰泽中科医院 > 正文
综合
问医生

白癜风的危害都有哪些表现

新闻文章排行榜
2017-10-15
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：白癜风的危害都有哪些表现？白癜风是一种由于体内黑色素脱失而引发的顽固性皮肤疾病，它的出现不仅会给患者的身心健康造成了极大的伤害，还严重影响患者的正常生活。那么，白癜风的危害都有哪些表现？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

　　白癜风的危害都有哪些表现？白癜风是一种由于体内黑色素脱失而引发的顽固性皮肤疾病，它的出现不仅会给患者的身心健康造成了极大的伤害，还严重影响患者的正常生活。那么，白癜风的危害都有哪些表现？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

　　一、了白癜风不治疗的话，会导致白癜风病情加重。白癜风的病情会慢慢的发展，越来越严重，如果发展到了后期将会很难治好，这也是很多患者选对白癜风治疗方法但仍然无法治好的原因。

　　二、白癜风会导致患者身体免疫力下降，而且白癜风患者的皮肤会变得十分敏感，很容易会受到外界刺激而伤害到患者的皮肤从而诱发一系列的疾病，特别是得了白癜风以后患者患皮肤癌的几率要比常人高上很多。

　　三、医学研究证实，白癜风患者紫外线防御能力弱，皮肤癌的发病率比正常人要高很多;白癜风可诱发多种疾病，如恶性贫血，斑秃，银屑病，恶性肿瘤，支气管哮喘，类风湿关节炎和白内障等疾病，以及并发甲亢等疾病。

　　四、白癜风患者在社会上常常因为受到歧视而产生很大的心理压力，过度的心理负担和自卑情绪还会引发一些心理疾病又会加重白癜风的病情，最终形成恶性循环。

　　白癜风的危害都有哪些表现？以上就是关于这个问题的相关介绍，相信大家都有了一定的了解。泉州中科白癜风医院专家提示，白癜风危害极大，因此，在发现有类似白癜风的症状的白斑出现，需要尽早的去正规医院诊断治疗，争取早发现早治疗早康复。

　　（责编：木槿何溪）

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈