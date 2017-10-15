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白癜风患者应该怎样护理

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2017-10-15
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核心提示：白癜风患者应该怎样护理？我们知道，白癜风是一种顽固性皮肤疾病，白癜风的危害极大，所以患者应及时治疗。专家指出，患者在积极治疗的同时也应该做好各项护理工作，这样有助于提高治疗效率。那么，白癜风患者应该怎样护理？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

　　白癜风患者应该怎样护理？我们知道，白癜风是一种顽固性皮肤疾病，白癜风的危害极大，所以患者应及时治疗。专家指出，患者在积极治疗的同时也应该做好各项护理工作，这样有助于提高治疗效率。那么，白癜风患者应该怎样护理？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

　　一、切勿刺激皮损。如烧伤、晒伤、紫外线、冻疮、感染等以上刺激有可能使白癜风病情加重，导致白斑泛发全身。因此白癜风患者不应过度日晒，不要损伤皮肤，宜穿宽大合身的衣服。

　　二、加强体育锻炼，提高身体机能。白癜风护理需要患者在平时注意锻炼身体，增强体质，提高机体免疫功能，避免感冒发热、扁桃体炎、咽炎等发生而引起病情复发、加重。

　　三、合理饮食。饮食中缺乏酪氨酸也会影响黑色素的合成，因此白癜风患者应多吃一些富含酪氨酸、锌、铁等物质的食物，如瘦肉、蛋、各种动物内脏、牛奶、丝瓜、茄子、胡萝卜等新鲜蔬菜及豆制品等。

　　四、保持愉快的心情。由于精神刺激可以引发白癜风，因此，患者在接受治疗时，要避免受到任何刺激。因为忧虑、恐惧、悲观等情绪，都会影响患者的神经功能，不仅不利于治疗，还有可能加重病情。

　　白癜风患者应该怎样护理？以上就是关于这个问题的相关介绍，相信大家都有了一定的了解。泉州中科白癜风医院专家提示，白癜风患者日常生活中一定要做好防护措施，养成良好的生活习惯和饮食习惯，争取早日摆脱白癜风的困扰。

　　（责编：木槿何溪）

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