核心提示： 白癜风患者可不可以用香水？随着生活水平的不断提高，香水成为许多女性日常生活中的必需品。但是香水的种类成千上万，其中有些物质对我们的皮肤不利。我们知道，白癜风是一种顽固性的皮肤疾病，患者的皮肤比较敏感，很容易受到外界的刺激。那么，白癜风患者可不可以用香水？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

白癜风患者可不可以用香水？随着生活水平的不断提高，香水成为许多女性日常生活中的必需品。但是香水的种类成千上万，其中有些物质对我们的皮肤不利。我们知道，白癜风是一种顽固性的皮肤疾病，患者的皮肤比较敏感，很容易受到外界的刺激。那么，白癜风患者可不可以用香水？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

1、很多香水含邻苯二甲酸酯的阳性检出率甚至高达92.3%，这是一种毒性物质，易挥发，对神经系统有麻醉效用，对皮肤也有一定刺激，长期使用不仅对皮肤甚至对呼吸道、肠胃系统、肝脏与肾脏等都有很大的伤害。所以白癜风患者一定要慎重选购香水。

2、香水的酒精和柠檬等成分在阳光照射下，可能分解有害物质，让敏感的皮肤灼痛、长疹子、发炎。由于白癜风患者免疫力低下，如果在使用香水的过程中皮肤受到刺激，就很有可能使白癜风加剧扩散。

3、目前市场上的香水大多都是化学制剂和香料制成的，天然精油其实很少。对白癜风患者而言，使用这些有毒的物质会加速白斑发展，导致病情加重。

白癜风患者可不可以用香水？通过以上内容的介绍，相信大家都有了一定的了解。泉州中科白癜风医院专家提示：白癜风是一种顽固性的皮肤疾病，患者的皮肤比较敏感，很容易受到外界的刺激。因此，并不推荐白白患者使用香水，患者应该对皮肤保持干净。最主要的是，发现病情要及时去正规医院诊断治疗。

（责编：木槿何溪）