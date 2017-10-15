核心提示：白癜风患者要远离哪些不健康的食物？白癜风的出现与很多因素有关。而饮食也是导致白癜风发生的重要因素之一。因此患者要养成良好的饮食习惯，对不利于白癜风病情的食物要忌口。那么，白癜风患者要远离哪些不健康的食物？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

白癜风患者要远离哪些不健康的食物？白癜风的出现与很多因素有关。而饮食也是导致白癜风发生的重要因素之一。因此患者要养成良好的饮食习惯，对不利于白癜风病情的食物要忌口。那么，白癜风患者要远离哪些不健康的食物？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

一、医学研究表明，使用明火烧烤时，烤肉类油脂滴在烧红的木炭上会产生致癌物质，部分致癌化合物通过烤肉进入人体消化道，有些通过烤肉的油烟进入人的呼吸道，这些致癌物质在体内蓄积后，能诱发胃癌、肠癌、乳腺癌、结肠癌等。白癜风患者过多食用烧烤食品会降低酪氨酸酶活性，进而使黑色素细胞分泌黑色素能力不足，在皮肤表面形成白斑，容易加重白癜风病情。

二、膨化食品、小零食等是儿童和年轻人都很热衷的食物，其中膨化食品含有重金属，尤其是铅的含量超标，一是加工这类食品往往要加入膨松剂等添加剂，二是在食品加工过程中要通过含有铅、锡合金的金属管道，在高温下，这些铅容易汽化污染膨化的食品，这类食物对人体的伤害也不可小觑。

三、添加剂也会造成味觉偏向，长期食用会带来偏食、厌食，长期以小零食替代主食往往导致营养匮乏，降低身体免疫力，诱发白癜风。对于白癜风患者来说，则会加重病情。

白癜风患者要远离哪些不健康的食物？以上就是关于这个问题的相关介绍，相信大家都有了一定的了解。泉州中科白癜风医院专家提示，白癜风危害极大，患者发现病情应及时去正规医院就诊，争取早发现早治疗早康复。

（责编：木槿何溪）