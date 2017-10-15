39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 泉州丰泽中科医院 > 正文
综合
问医生

白癜风患者要远离哪些不健康的食物

新闻文章排行榜
2017-10-15
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：白癜风患者要远离哪些不健康的食物？白癜风的出现与很多因素有关。而饮食也是导致白癜风发生的重要因素之一。因此患者要养成良好的饮食习惯，对不利于白癜风病情的食物要忌口。那么，白癜风患者要远离哪些不健康的食物？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

　　白癜风患者要远离哪些不健康的食物？白癜风的出现与很多因素有关。而饮食也是导致白癜风发生的重要因素之一。因此患者要养成良好的饮食习惯，对不利于白癜风病情的食物要忌口。那么，白癜风患者要远离哪些不健康的食物？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

　　一、医学研究表明，使用明火烧烤时，烤肉类油脂滴在烧红的木炭上会产生致癌物质，部分致癌化合物通过烤肉进入人体消化道，有些通过烤肉的油烟进入人的呼吸道，这些致癌物质在体内蓄积后，能诱发胃癌、肠癌、乳腺癌、结肠癌等。白癜风患者过多食用烧烤食品会降低酪氨酸酶活性，进而使黑色素细胞分泌黑色素能力不足，在皮肤表面形成白斑，容易加重白癜风病情。

　　二、膨化食品、小零食等是儿童和年轻人都很热衷的食物，其中膨化食品含有重金属，尤其是铅的含量超标，一是加工这类食品往往要加入膨松剂等添加剂，二是在食品加工过程中要通过含有铅、锡合金的金属管道，在高温下，这些铅容易汽化污染膨化的食品，这类食物对人体的伤害也不可小觑。

　　三、添加剂也会造成味觉偏向，长期食用会带来偏食、厌食，长期以小零食替代主食往往导致营养匮乏，降低身体免疫力，诱发白癜风。对于白癜风患者来说，则会加重病情。

　　白癜风患者要远离哪些不健康的食物？以上就是关于这个问题的相关介绍，相信大家都有了一定的了解。泉州中科白癜风医院专家提示，白癜风危害极大，患者发现病情应及时去正规医院就诊，争取早发现早治疗早康复。

　　（责编：木槿何溪）

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈