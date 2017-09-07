核心提示：白癜风不及时治疗会带来哪些危害？白癜风是一种常见的顽固性皮肤疾病，它的出现严重损害患者的外貌美观，极大的伤害了患者的身心健康，并且白癜风容易扩散，如果不能及时治疗的话，会给患者造成很大的伤害。那么，白癜风不及时治疗会带来哪些危害？

白癜风不及时治疗会带来哪些危害？白癜风是一种常见的顽固性皮肤疾病，它的出现严重损害患者的外貌美观，极大的伤害了患者的身心健康，并且白癜风容易扩散，如果不能及时治疗的话，会给患者造成很大的伤害。那么，白癜风不及时治疗会带来哪些危害？

一、影响形象和人际交往。白癜风的初期病情表现不明显，但是容易发展，后期患者的皮肤上的白斑就会很明显，呈不规则的圆形或者是椭圆形分布在皮肤上，尤其是裸露部位的白斑，就会对患者的容貌造成严重的伤害。患者日常的人际交往就会受到威胁，工作、生活，也就会受到相应的影响。而且年轻患者的婚恋生活也会受到伤害。

二、遗传问题。白癜风有一定的遗传率，如果及时就医治疗白癜风，那很可能就不会遗传给我们的下一代，但是如果治疗不及时不科学的话，很有可能，自己的后代也有一定的几率成为白癜风患者的。

三、诱发心理疾病。白癜风不及时治疗的话还会给患者造成严重的心理压力，由此就会引发一些心理问题。白癜风患者在日常的交往中会受到他人的指指点点，受到别人的歧视，就会在患者的心理留下阴影，就会产生严重的心理疾病。

四、引起并发症。白癜风不及时的治疗，会诱发一些并发症们，这些并发症会严重的危害到患者的身体健康。像恶性贫血、恶性肿瘤、支气管疾病，还有糖尿病、甲状腺疾病，这对于患者的伤害都是很大的，尤其是对于儿童，免疫力也会受到影响。对他们的健康是一种严重的伤害，也不利于他们今后的健康发展。

白癜风不及时治疗会带来哪些危害？以上就是关于这个问题的相关介绍，相信大家都有了一定的了解，希望大家能够引起重视。专家提示：如果患了白癜风，一定要及时去正规医院接受科学的专业的治疗，切勿拖延，以免造成刚严重的危害，平时生活中也要做好皮肤的相关护理。

（责编：木槿何溪）