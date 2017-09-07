39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 泉州丰泽中科医院 > 正文
综合
问医生

白癜风隔代遗传几率大吗

新闻文章排行榜
2017-09-07
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：白癜风隔代遗传几率大吗？由于白癜风患者容貌的变化，导致很多未婚的白癜风患者会选择同为白癜风病患的人进行结合。而他们最为担心的就是他们的小孩会不会也出现白癜风。甚至考虑到白癜风会不会隔代遗传。那么，白癜风隔代遗传几率大吗？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

　　白癜风隔代遗传几率大吗？由于白癜风患者容貌的变化，导致很多未婚的白癜风患者会选择同为白癜风病患的人进行结合。而他们最为担心的就是他们的小孩会不会也出现白癜风。甚至考虑到白癜风会不会隔代遗传。那么，白癜风隔代遗传几率大吗？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

　　医生表示，白癜风确实具有一定的遗传性。白癜风遗传的机率大概在10%-20%左右，隔代遗传的机率更低些，在5%左右。单传有遗传因素不一定患白癜风，白癜风是在遗传背景下内外因结合而成的。

　　一般来讲，白癜风患者治好后怀孕孩子患病的机率会大大下降。要注意的是而且有白癜风家族史的人不要找有同样家族史的对象，这样可以减少孩子患病的机率。

　　要预防白癜风患者的孩子再次发病，一定要注意孩子今后的生活环境。避免阳光直接暴晒，患者不要有什么心理负担，生活要有规律，注意劳逸结合。在食物方面要注意少吃辛辣刺激和发的食物，比如酒，碳酸饮料，辣椒，羊肉，大蒜，鱼虾等海产品，可以多吃些花生，黑芝麻，黑豆，核桃，豆制品及动物肝脏等。

　　白癜风隔代遗传几率大吗？以上就是关于这个问题的相关介绍，相信大家都有了一定的了解。泉州中科白癜风医院专家提示，白癜风给人们带来的身体伤害远远大于心理伤害的。因此，如果发现病情，患者要及时去正规医院就诊，积极配合专业医生的治疗，并养成良好的生活习惯，提高治疗效率。

　　（责编：木槿何溪）

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈