核心提示：白癜风隔代遗传几率大吗？由于白癜风患者容貌的变化，导致很多未婚的白癜风患者会选择同为白癜风病患的人进行结合。而他们最为担心的就是他们的小孩会不会也出现白癜风。甚至考虑到白癜风会不会隔代遗传。那么，白癜风隔代遗传几率大吗？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

白癜风隔代遗传几率大吗？由于白癜风患者容貌的变化，导致很多未婚的白癜风患者会选择同为白癜风病患的人进行结合。而他们最为担心的就是他们的小孩会不会也出现白癜风。甚至考虑到白癜风会不会隔代遗传。那么，白癜风隔代遗传几率大吗？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

医生表示，白癜风确实具有一定的遗传性。白癜风遗传的机率大概在10%-20%左右，隔代遗传的机率更低些，在5%左右。单传有遗传因素不一定患白癜风，白癜风是在遗传背景下内外因结合而成的。

一般来讲，白癜风患者治好后怀孕孩子患病的机率会大大下降。要注意的是而且有白癜风家族史的人不要找有同样家族史的对象，这样可以减少孩子患病的机率。

要预防白癜风患者的孩子再次发病，一定要注意孩子今后的生活环境。避免阳光直接暴晒，患者不要有什么心理负担，生活要有规律，注意劳逸结合。在食物方面要注意少吃辛辣刺激和发的食物，比如酒，碳酸饮料，辣椒，羊肉，大蒜，鱼虾等海产品，可以多吃些花生，黑芝麻，黑豆，核桃，豆制品及动物肝脏等。

白癜风隔代遗传几率大吗？以上就是关于这个问题的相关介绍，相信大家都有了一定的了解。泉州中科白癜风医院专家提示，白癜风给人们带来的身体伤害远远大于心理伤害的。因此，如果发现病情，患者要及时去正规医院就诊，积极配合专业医生的治疗，并养成良好的生活习惯，提高治疗效率。

（责编：木槿何溪）