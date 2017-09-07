核心提示：白癜风患者要注意哪些饮食？白癜风是一种常见的顽固性皮肤疾病。如果患有白癜风这种疾病，患者应积极的去治疗。专家指出，目前治疗白癜风的方法有很多，除了科学的治疗方法外，白癜风的治疗还应该与饮食相结合，这样可以达到更好的治疗效果。那么，白癜风患者要注意哪些饮食？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

白癜风患者要注意哪些饮食？白癜风是一种常见的顽固性皮肤疾病。如果患有白癜风这种疾病，患者应积极的去治疗。专家指出，目前治疗白癜风的方法有很多，除了科学的治疗方法外，白癜风的治疗还应该与饮食相结合，这样可以达到更好的治疗效果。那么，白癜风患者要注意哪些饮食？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

一、由于白癜风患者的皮肤比较敏感，所以要少吃辛辣等刺激性的食物，以免刺激患者的皮肤，伤害人体自身的免疫功能，加剧白癜风的发作。像是烟酒以及带有生蒜、洋葱、辣椒、羊肉和海产品等的食物都要尽量少吃。

二、新鲜的水果是很多疾病在进行日常饮食调理时都会选择的，然而患有白癜风皮肤病的患者朋友们在吃水果时是要多加注意的，要有所选择。白癜风患者在选择水果的时候需要注意富含维生素C水果尽量少吃或者不吃，这一类的水果有不少，如草莓、葡萄、橘子、西瓜等，这些不仅不会改善皮肤，还会让白癜风患者的皮肤白的更厉害，因此患者们需要注意。

三、新鲜蔬菜以及豆类、贝壳类食物也有助于白癜风患者的恢复，比如萝卜、茄子、木耳、海带、绿豆黄豆以及豆制品、花生、核桃，还有就是螺、蛤等贝壳类食物也是白癜风患者日常可以选择食用的。

白癜风患者要注意哪些饮食？以上就是关于这个问题的相关介绍，希望大家能够引起重视。泉州中科白癜风医院专家提示，在白癜风治疗期间，一定要注意饮食习惯，有选择的摄入食物，影响白癫风治疗效果的食物一定要忌口。建议患者发现病情及时去正规医院诊断治疗。

（责编：木槿何溪）