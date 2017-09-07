39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 泉州丰泽中科医院 > 正文
综合
问医生

白癜风患者要注意哪些饮食

新闻文章排行榜
2017-09-07
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：白癜风患者要注意哪些饮食？白癜风是一种常见的顽固性皮肤疾病。如果患有白癜风这种疾病，患者应积极的去治疗。专家指出，目前治疗白癜风的方法有很多，除了科学的治疗方法外，白癜风的治疗还应该与饮食相结合，这样可以达到更好的治疗效果。那么，白癜风患者要注意哪些饮食？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

　　白癜风患者要注意哪些饮食？白癜风是一种常见的顽固性皮肤疾病。如果患有白癜风这种疾病，患者应积极的去治疗。专家指出，目前治疗白癜风的方法有很多，除了科学的治疗方法外，白癜风的治疗还应该与饮食相结合，这样可以达到更好的治疗效果。那么，白癜风患者要注意哪些饮食？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

　　一、由于白癜风患者的皮肤比较敏感，所以要少吃辛辣等刺激性的食物，以免刺激患者的皮肤，伤害人体自身的免疫功能，加剧白癜风的发作。像是烟酒以及带有生蒜、洋葱、辣椒、羊肉和海产品等的食物都要尽量少吃。

　　二、新鲜的水果是很多疾病在进行日常饮食调理时都会选择的，然而患有白癜风皮肤病的患者朋友们在吃水果时是要多加注意的，要有所选择。白癜风患者在选择水果的时候需要注意富含维生素C水果尽量少吃或者不吃，这一类的水果有不少，如草莓、葡萄、橘子、西瓜等，这些不仅不会改善皮肤，还会让白癜风患者的皮肤白的更厉害，因此患者们需要注意。

　　三、新鲜蔬菜以及豆类、贝壳类食物也有助于白癜风患者的恢复，比如萝卜、茄子、木耳、海带、绿豆黄豆以及豆制品、花生、核桃，还有就是螺、蛤等贝壳类食物也是白癜风患者日常可以选择食用的。

　　白癜风患者要注意哪些饮食？以上就是关于这个问题的相关介绍，希望大家能够引起重视。泉州中科白癜风医院专家提示，在白癜风治疗期间，一定要注意饮食习惯，有选择的摄入食物，影响白癫风治疗效果的食物一定要忌口。建议患者发现病情及时去正规医院诊断治疗。

　　（责编：木槿何溪）

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈