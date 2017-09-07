核心提示：手上的白斑会不会影响健康？相信大家对于白癜风并不陌生，白癜风是一种常见的顽固性皮肤疾病，该病病因复杂，发病范围广泛，白斑会遍布全身各个部位，危害极大。所以患者发现白癜风要及时治疗。那么，手上的白斑会不会影响健康？接下来让泉州中科白癜风医院专家为我们详细解答。

手上的白斑会不会影响健康？相信大家对于白癜风并不陌生，白癜风是一种常见的顽固性皮肤疾病，该病病因复杂，发病范围广泛，白斑会遍布全身各个部位，危害极大。所以患者发现白癜风要及时治疗。那么，手上的白斑会不会影响健康？接下来让泉州中科白癜风医院专家为我们详细解答。

一、病情扩散，影响患者的正常生活。手部的白癜风会扩散，如果不进行治疗的话，就很容易扩散到皮肤的其他部位，尤其是严重的会泛发皮肤的全部位置，会对患者的容貌造成严重的伤害，从而影响到患者的日常人际交往，而且很多人的婚恋生活也会受到影响。所以白癜风要趁早治疗，早期治疗面积小，患者朋友能够尽早的康复。

二、造成心理伤害。有的心理素质较差的白癜风患者，就会出现严重的心理疾病，还会对儿童性格的形成受到一定的影响。儿童自闭、自卑，进而对日后的生活和工作都会有严重的伤害。很多患者因为忍受不了歧视，就会出现一些严重的弊端，无法积极的做好康复工作，危害较大。

三、诱发并发症。手部白癜风还会在发病期间，诱发严重的并发症。尤其是对于身体抵抗力较差的人，就会很容易出现一些不良的现象。白癜风的发病会诱发皮肤癌、银屑病、支气管疾病、恶性肿瘤、糖尿病、这些疾病对于患者的身体伤害都很大，随着白癜风病情的严重化，一定要及时的遏制病情的发展，才能避免给患者们造成的这些严重的伤害。

手上的白斑会不会影响健康？以上就是关于这个问题的相关介绍，相信大家都有了一定的了解。泉州中科白癜风医院专家提示，白癜风患者一定要及时去正规医院进行专业的科学的治疗，治疗过程中要做好相关方面的护理工作。

（责编：木槿何溪）