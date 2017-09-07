核心提示：哪些中药治疗可以治疗白癜风？白癜风是一种常见的顽固性皮肤疾病，该病病因复杂、易扩散，导致治疗难度加大。专家解指出，目前治疗白癜风的方法有很多，但不是每种方法都适合所有的患者，治疗白癜风应该因人而异。那么，哪些中药治疗可以治疗白癜风？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

哪些中药治疗可以治疗白癜风？白癜风是一种常见的顽固性皮肤疾病，该病病因复杂、易扩散，导致治疗难度加大。专家解指出，目前治疗白癜风的方法有很多，但不是每种方法都适合所有的患者，治疗白癜风应该因人而异。那么，哪些中药治疗可以治疗白癜风？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

一、皮质类固醇激素制剂是由名贵中草药提炼而成的外擦用药，没有毒性，味道微苦，属于温性药物，可以用来治疗白癜风，皮质类固醇激素制剂的机理是，刺激黑色素细胞，抑制黑色素的破坏过程，进而让病情得以很好的恢复。

二、补骨脂酊，乌梅，毛姜，放入酒精，药物与酒精1：3配制，浸泡2周后，过滤去渣即为消斑酊。用棉签蘸取药液外搽患处，日数次，每次搽1～5分钟。

三、复方驱虫斑鸠菊丸以驱虫斑鸠菊丸为主要成分，纯植物制剂易于吸收，药效直接作用于脏腑及血液中，可迅速改变表皮症状，疏通毛孔、改善细胞活力，促进细胞再生，重建被破坏的表皮细胞，使其恢复正常血液循坏、达到病灶部位营养供给正常，增强皮肤抵抗力和免疫力，能迅速派出体内毒素，恢复正常生理功能。

哪些中药治疗可以治疗白癜风？以上就是关于这个问题的相关介绍，相信大家都有了一定的了解。泉州中科白癜风医院专家提示，目前治疗白癜风的药物有很多，但不是每种药物都适合所有的患者，治疗白癜风应该因人而异。患者应谨慎科学用药，以免加重病情。

（责编：木槿何溪）