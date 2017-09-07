核心提示：泉州白癜风患者如何缓解压力？白癜风发病范围广泛，白癜风白斑可病发在身体的任何部位，严重影响外貌美观，白癜风患者由于遭到外界的压力而常常感到心情郁闷、自卑等，对心理和生理造成了极大的伤害，这些消极情绪如果无法及时舒缓，会给患者造成极大的危害。那么，泉州白癜风患者如何缓解压力？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

泉州白癜风患者如何缓解压力？白癜风发病范围广泛，白癜风白斑可病发在身体的任何部位，严重影响外貌美观，白癜风患者由于遭到外界的压力而常常感到心情郁闷、自卑等，对心理和生理造成了极大的伤害，这些消极情绪如果无法及时舒缓，会给患者造成极大的危害。那么，泉州白癜风患者如何缓解压力？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

一、行为转移。当白癜风患者遇到不开心的事情以及挫折时，应想办法将这种不良的情绪转移到自己喜欢的事情上面，例如绘画、体育锻炼、听歌、上网等，转移自己注意力，缓解心理压力。

二、多与朋友交流。人们通过语言能够很好抒情降压，抵制不良情绪。因此，白癜风患者感到不开心时不妨找自己的亲朋好友聊天，通过语言将不良情绪发泄出来。

三、放松自己。患上白癜风后，患者应放松自己，遇到不公平和有意见的事情要坦率地说出来，不要压在心里，患者可通过发泄以消不快之气，例如面对沙包或人头偶像猛打几拳，或者大哭一场，都有助于达到松弛神经功能的效果。

四、适当的锻炼。职场白癜风患者工作劳累时，可趁着闲暇时间适当的运动一番，深深手脚，做个广播体操等，不但可以缓解心理压力，还可以起到健身的作用。

泉州白癜风患者如何缓解压力？以上就是关于这个问题的相关介绍，相信大家都有了一定的了解。泉州中科白癜风医院专家提示：白癜风是一种慢性皮肤疾病，该病危害极大。患者发现自己患上白癜风，一定要及时去正规医院就诊，坚持科学治疗，日常生活中做好护理工作，这样才能早日恢复健康。

（责编：木槿何溪）