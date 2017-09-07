核心提示：泉州白癜风患者一般不要吃哪些食物？我们知道，白癜风是一种常见的顽固性皮肤疾病，白癜风的出现给患者朋友的身心健康造成了极大的伤害。专家指出，白癜风的产生与很多因素都有关系。其中饮食因素也是很重要的。那么，泉州白癜风患者一般不要吃哪些食物？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

泉州白癜风患者一般不要吃哪些食物？我们知道，白癜风是一种常见的顽固性皮肤疾病，白癜风的出现给患者朋友的身心健康造成了极大的伤害。专家指出，白癜风的产生与很多因素都有关系。其中饮食因素也是很重要的。那么，泉州白癜风患者一般不要吃哪些食物？下面请泉州中科白癜风医院的专家为我们详细解答。

一、尽量不要吃吃海鲜、刺激性食物。如果患有白癜风疾病的女性朋友吃了海鲜，可能会产生诸多的变态反应，使得免疫系统功能遭到破坏。另外，像葱、辣椒、青椒、火锅等辛辣刺激性的食物也禁止食用。

二、严禁摄入过量的维生素C。维生素C会阻碍黑色素细胞的合成，因此，得了白癜风疾病的女性朋友尽量不要吃马铃薯、草莓等维生素C含量高的食物。

三、尽量不要喝酒。有关数据表明，喝酒会导致白癜风病情加重。那是因为喝酒会影响到患者朋友的神经内分泌功能，抑制蛋白质跟锌的吸收以及合成。因此，患有白癜风疾病的女性朋友不要喝酒，含有酒精的饮料也尽量不要喝。

四、不要吃含有酚类的食物。过量的酚会对黑色素细胞产生毒副反应，会大大降低治疗效果。因此患者朋友需要加强注意才行，以免加重病情。

泉州白癜风患者一般不要吃哪些食物？以上就是关于这个问题的相关介绍，相信大家对此都有了一定的了解。泉州中科白癜风医院专家提示，为了能够早日摆脱白癜风，白癜风患者要对不利于病情的食物忌口，以免影响到治疗效果。

（责编：木槿何溪）