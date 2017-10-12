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全力以赴，共创辉煌——齐鲁制药销售总公司商零事业部第四季度动员大会

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2017-10-12
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核心提示：2017年10月9日至11日，齐鲁制药销售总公司商零事业部总经理王庆刚携全国省区骨干人员以“2017年前三季度工作总结暨第四季度的工作部署”为主题于山东万润医药有限公司总部开展会议。

　　2017年10月9日至11日，齐鲁制药销售总公司商零事业部总经理王庆刚携全国省区骨干人员以“2017年前三季度工作总结暨第四季度的工作部署”为主题于山东万润医药有限公司总部开展会议。

　　

说明:IMG_256

　　2017年，“两票制、行业飞检”等的市场危机接连不断，市场营销的发展可谓步履艰辛，问题重重，但是商零事业部的销售精英们并没有因此而退缩，反而越挫越勇，在前三季度的工作中全力以赴，在此次大会上王庆刚总经理做了重要讲话，针对2017年度前三季度销售情况以及第四季度的销售计划做了工作部署。

　　

说明:IMG_257

　　王庆刚总经理表示，2017年在集团公司的大力支持下，全体商零事业部的家人们艰苦奋斗，不断创新，敢于担当。但是距离年底还有不到70个工作日，接下来的工作任务更加艰巨，我们要不断的挑战自我，共谋发展，开拓创新。目前已进入10月份，呼吸用药等品类逐渐进入新的销售增长期，此次大会，结合市场需求，讨论、总结新的销售方案，为新一时期的发展做好铺垫。相信我们商零事业部的全体员工会给集团公司一份满意的答卷。

　　

说明:IMG_258

　　本次会议与以往不同，以“发现问题、分析问题、解决问题”为根本，每个省区从产品卖点、销售思路、市场情况综合剖析，用新的思维、新的视角谋划好本年度最后一季度的发展，保证业务指标的完成。每个省区通过前三季度的数据分析分别结合各自市场情况总结不足及问题所在，并提出下一步的发展规划，在其他同事共同的讨论下，完善了销售思路，为接下来的工作充分做好准备。

　　

说明:IMG_259

　　10月份天气转凉，是呼吸系统疾病的高发季，此阶段更应做好慢病管理的每一项工作，切实与各客户做好接洽，为广大呼吸慢病患者做好服务，大家通过研讨气片——白葡奈氏菌片的产品特点，深度挖掘联合用药方案，为呼吸系统疾病患者制定长期的用药规划，围绕“患者至上、质量至上，服务至上”的宗旨，我们始终如一。

　　

说明:IMG_260

　　天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。相信在中国医药改浪潮的推动下，在医药市场不断扩容的形势下，在集团公司的大力支持，在商零事业部家人的高度配合，全力以赴下，2017年第四季度营销必将再创佳绩，我们的明天必将更加卓越，战果将更加辉煌。

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