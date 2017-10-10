这4类人最需要——解密复方枸杞子颗粒最 佳滋补人群

核心提示：近日，亚洲制药在东莞举行盛大新品发布会：源自北京医科大学免疫学家钱玉昆教授等十余年研究专利配方的滋补类新品——复方枸杞子颗粒正式上市。

近日，亚洲制药在东莞举行盛大新品发布会：源自北京医科大学免疫学家钱玉昆教授等十余年研究专利配方的滋补类新品——复方枸杞子颗粒正式上市。

复方枸杞子颗粒作为绿色OTC乙类的滋补类中成药，源自北京医科大学免疫学家钱玉昆教授多年研究专利组方，精选枸杞子等4味道地药材，通过正交试验研究及提取工艺优化，能最 大限度地提取利用药材的有效成分，具有补益肝肾，开胃健脾，提高免疫力，延缓衰老等作用。

通过正交试验研究和提取工艺优化，复方枸杞子颗粒成功的将枸杞多糖（LBP）等有效成分提出率从炖、泡、煮等传统服用方式的2%提升至22%，利用率提升10倍以上；同时，4味中药均为药食同源，不仅补益肝肾，开胃健脾，一次服用滋补四大脏器，同时长期服用更加安全，可随时随地直接冲饮，味道可口。

更难能可贵的，这款复方颗粒不仅补益肝肾，开胃健脾，提高免疫力、延缓衰老，可用于治疗肝肾不足、脾胃虚弱所致的神疲乏力，少气懒言，腰膝酸软，耳鸣，心悸，失眠，食欲不振等多种症状。该产品可一次性滋补肝、肾、脾、胃四大脏器，真正实现“吃一补四”的效果。

那么哪些人群最需要滋补肝肾脾胃呢？

当前社会生活节奏普遍较快，亚健康、慢性病、肿瘤疾病高发，亚健康现象十分普遍。复方枸杞子颗粒也正是为满足当代消费者养生滋补需求而来的，以下4大类人群最适合服用：

第 一：慢性病、需长期服药人群

慢性病（如高血压冠心病等心脑血管病、高血脂、高尿酸、慢性肾炎、肺气肿、慢性支气管炎等）需长期服药易伤肝肾。同时服用复方枸杞子颗粒能够补益肝肾、开胃健脾，可减少药物对肝肾的毒副作用。

第二：肿瘤术后或放化疗人群

肿瘤手术后和接受放化疗的肿瘤患者，服用复方枸杞子颗粒可升高骨髓造血干细胞(CFU-S)，增强机体免疫力，促进造血功能恢复，预防和缓解白细胞减少症，增强癌细胞对放、化疗及免疫的敏感性。

第三：亚健康、体虚、免疫力低下人群

现代都市人的不良生活和饮食习惯易造成人体免疫力低下，处于亚健康状态。复方枸杞子颗粒补益肝肾、开胃健脾，用于治疗肝肾不足、脾胃虚弱所致的神疲乏力、少气懒言、腰膝酸软、耳鸣、心悸、失眠、食欲不振等各种亚健康状态。

同时，服用复方枸杞子颗粒，能双向调节免疫细胞和白细胞介素IL2、IL3，增强机体免疫力，增活力强身体。

第四：中老年人日常保健、延缓衰老、降低肿瘤发生风险

随着年龄增加，人体肝肾脾胃等器官机能不断下降，身体免疫力也会下降。复方枸杞子颗粒能有效增强机体免疫力、延缓衰老，并在肿瘤发生的“启动阶段”和“促进阶段”起阻遏作用，降低肿瘤发生风险。

请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用。