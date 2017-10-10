“吃一补四”！亚洲制药黄金滋补单品——复方枸杞子颗粒隆重上市

核心提示：通过正交试验研究及提取工艺优化，复方枸杞子颗粒成功的将枸杞多糖（LBP）等有效成分提出率从炖、泡、煮等传统服用方式的2％提升至22％，利用率提升10倍以上；同时，4味中药均为药食同源，不仅补益肝肾，开胃健脾，一次服用滋补四大脏器，同时长期服用安全，可随时随地直接冲饮。

近日，亚洲制药在东莞举行盛大新品发布会：源自北京医科大学免疫学家钱玉昆教授等十余年研究专利配方的滋补类新品——复方枸杞子颗粒正式上市。

复方枸杞子颗粒作为绿色OTC乙类的滋补类药，源自免疫学家钱玉昆教授多年研究专利组方，精选枸杞子等4味道地药材，通过正交试验研究及提取工艺优化，能最 大限度地提取利用药材的有效成分，具有补益肝肾，开胃健脾，提高免疫力，延缓衰老等作用；临床上可用于治疗肝肾不足、脾胃虚弱所致的神疲乏力，少气懒言，腰膝酸软，耳鸣，心悸，失眠，食欲不振等多种症状。

随着现代社会生活节奏的日益提升，亚健康人群数量激增。世界卫生组织调查结果表明，全世界真正健康的人仅占5%，患病的人占20%，而75%的人处于亚健康状态！且随着我国老龄化社会进程加剧，糖尿病、高血压、高血脂等三高疾病层出不穷，亚健康及慢病正在成为国人健康的头号威胁。如何利用悠久的中医药药食同源文化，以及丰富的中药材资源高效滋补养生，成为摆在中医药人面前的问题。

“传统中药滋补品服用不便，而煎、泡、煮、熬等炮制手法或工艺复杂，或吸收率较低，难以满足现代人群滋补需求，”亚洲制药王先伟总经理在接受专访时表示，“复方枸杞子颗粒在吸收传统中医药药食同源滋补理论的同时，采用全程现代化GMP标准生产，利用现代科技提升中药材利用率，将枸杞多糖利用率提升10倍以上。复方枸杞子颗粒补益肝肾，开胃健脾，吃一补四大脏器，而且服用方便，无论是上班一族、亚健康人群、中老年人日常保健，或是出差旅行，可随时随地冲泡滋补。”

十余年磨一剑 源自专家专利组方 实现“吃一补四”效果

《黄帝内经》有云：肾脏乃先天之本，生命之根，主藏精，纳气，主水。肾精充足则骨强，齿坚，髓满，耳聪目明；命火充足，则五脏六腑的阳气旺盛而生机勃勃；而肝主疏泄，调畅气机，主藏血而为血海；脾胃则为后天之本，气血生化之源，与肾同为五脏六腑之本，故脾胃强弱是决定人之寿天的重要因素。

作为滋补养生的重要手段，药食同源一直是中医药文化中的精髓，利用安全、有效、美味的食材进补，强身健体，祛病除魔，两千年绵延不绝。以补肾为例，据《本草纲目》记载：“枸杞，补肾生精，养肝明目。”而甘草则可：“补益五脏，养肾气内伤”。

长期以来，无论是枸杞、大枣，还是山楂、甘草，都依然在采取传统的煎、煮、泡为主要服用手段，而黑豹乐队铁汉赵明义保温杯中的一杯枸杞泡水更是点燃了养生热潮，然而现代科学研究证实，通过泡水等方法服用枸杞，其主要有效成分枸杞多糖（LBP）的利用率仅有2.03%。

为突破中医药有效成分利用率低下，全面利用宝贵的中医药资源，探寻人体衰老真相，北京医科大学免疫学家钱玉昆教授在研究中发现，T淋巴细胞因子白细胞介素〔IL〕在抗机体衰老变化、免疫调节中起着重要的作用。而历经十余年的寻找和研究，终于研制出具有使IL-2， IL-3等免疫力指标上升的中药复方制剂——复方枸杞子颗粒。

复方枸杞子颗粒精选枸杞子、大枣、山楂、甘草4味道地药材，方中重用枸杞子以补肝肾，益精血，辅以大枣补中益气，养血安神，协同枸杞子滋阴养血；佐以山楂健脾胃，助消化，通血脉，（并减大枣之滋腻，使之补而不滞）；使以甘草调和药性，并助大枣养血安神，舒肝解郁，既能补益五脏之虚损，又可调气血阴阳之不足，以达到补益肝肾，开胃健脾作用。同时又可有效增强机体免疫力，延缓衰老，降低肿瘤发生风险。

“该颗粒首次实现了‘吃一补四’的功效，一次服用，可补益肝肾，开胃健脾，滋养肝、肾、脾、胃四大人体内最重要的脏器，养精益气，强身健体，补虚损，调不足，能有效增强机体免疫力，延缓衰老。”王先伟表示。

而在临床试验阶段，复方枸杞子颗粒的疗效也经受住了考验。

经北京医科大学、广州中医学院及附属医院、广东省人民医院、广州医学院及附属医院、美国伊利偌州立大学等家国内外知名医学研究机构实验证实，复方枸杞子颗粒可显著增强免疫力，延缓衰老，促进造血功能恢复，抑制肿瘤；同时，对于肝损伤有一定的修复作用，对生精细胞具有一定保护作用，能降低老龄高脂血症，提高学习记忆力，降血糖，提高视力。

现代科技助力中医药创新有效成分利用率提升10倍

从组方来看，复方枸杞子颗粒并不复杂，但究竟是什么样的出色功效，使得其能够成为全国品种，成为药食同源的黄金滋补单品呢？

亚洲制药王先伟总经理介绍：“根据中国中医研究院的数据，传统的枸杞子泡、炖、煮的吃法，枸杞多糖的利用率很低，仅有2.03%，而亚洲制药通过正交试验研究，优选提取工艺，结合全程现代化GMP提取技术，复方枸杞子颗粒中的枸杞多糖提出率超过22%。相比传统饮用方式，药材的利用率能提升10倍以上！”

与此同时，为确保原材料安全及产品质量，在生产过程中，亚洲制药精选来自原产地的道地药材，如多糖含量更高的宁夏枸杞；并在生产过程中以全程高标准质量管理，采用高于国家标准的企业内控标准，全面提升产品品质。“让我们的衣食父母-消费者持续满意，是我们的经营方针。”王先伟介绍说。

四大类人群最适宜服用滋补

当前社会生活节奏普遍较快，亚健康、慢性病、肿瘤疾病高发，亚健康现象十分普遍。复方枸杞子颗粒也正是为满足当代消费者养生滋补需求而来的，以下4大类人群最适合服用：

第 一：慢性病、需长期服药人群

慢性病（如高血压冠心病等心脑血管病、高血脂、高尿酸、慢性肾炎、肺气肿、慢性支气管炎等）需长期服药易伤肝肾。同时服用复方枸杞子颗粒能够补益肝肾、开胃健脾，可减少药物对肝肾的毒副作用。

第二：肿瘤术后或放化疗人群

肿瘤手术后和接受放化疗的肿瘤患者，服用复方枸杞子颗粒可升高骨髓造血干细胞(CFU-S)，增强机体免疫力，促进造血功能恢复，预防和缓解白细胞减少症，增强癌细胞对放、化疗及免疫的敏感性。

第三：亚健康、体虚、免疫力低下人群

现代都市人的不良生活和饮食习惯易造成人体免疫力低下，处于亚健康状态。复方枸杞子颗粒补益肝肾、开胃健脾，用于治疗肝肾不足、脾胃虚弱所致的神疲乏力、少气懒言、腰膝酸软、耳鸣、心悸、失眠、食欲不振等各种亚健康状态。

同时，服用复方枸杞子颗粒，能双向调节免疫细胞和白细胞介素IL2、IL3，增强机体免疫力，增活力强身体。

第四：中老年人日常保健、延缓衰老、降低肿瘤发生风险

随着年龄增加，人体肝肾脾胃等器官机能不断下降，身体免疫力也会下降。复方枸杞子颗粒能有效增强机体免疫力、延缓衰老，并在肿瘤发生的“启动阶段”和“促进阶段”起阻遏作用，降低肿瘤发生风险。

药食同源滋补品 一天两泡强身体

对于大多数人而言，中药与“苦”和“熬煮”总是分不开关系。前者令人望而生畏，而后者则令中药滋补程序繁琐，迟迟难以走入寻常百姓家，但复方枸杞子颗粒的出现有望打破这一局面。

服用方法上，消费者只需打开包装，将颗粒倒入开水中等待2-3分钟，即可像咖啡一样方便快捷的服用，口感良好，不需要煎煮，没有漫长的等待，无论是在办公室，还是居家旅行，只需一杯开水，即可随时随时，健康滋补。而且颗粒不含蔗糖，更适合中老年人群服用。

最后，在谈及复方枸杞子颗粒的市场前景时，亚洲制药王先伟总经理表示了期待：复方枸杞子颗粒是中医药传统文化与现代药物科技的结合典范，吃一补四。尤其是对于慢性病患者、长期服药的人群、肿瘤术后或放化疗人群、亚健康人群，以及有日常保健抗衰老需求的人群最适宜服用，应用领域广泛，市场广阔。而随着人民生活水平的提升，健康需求的释放，药食同源滋补单品将迎来更为广阔的市场空间。

请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用。