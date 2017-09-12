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北京协和医院专家要来成都天大医院助孕西南不孕不育患者啦！难孕的你们还在等什么

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2017-09-12
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核心提示：根据相关数据以及文章报道显示，不孕不育已经跻身世界三大疾病之一，成为一个亟待解决的社会问题和医学难题！而在我国不孕不育发病率已由原来的8％上升到12．5％，并呈现逐年上升趋势。西南地区地大物博，人口稠密，是不孕不育患者密集的地区。

　　

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　　根据相关数据以及文章报道显示，不孕不育已经跻身世界三大疾病之一，成为一个亟待解决的社会问题和医学难题！而在我国不孕不育发病率已由原来的8%上升到12.5%，并呈现逐年上升趋势。西南地区地大物博，人口稠密，是不孕不育患者密集的地区。

　　成都天大不孕不育医院作为西南地区首家不孕不育专科医院，为了引导不孕不育患者正确就医，指导不孕不育规范化诊疗，减轻不孕不育家庭经济负担，提升不孕不育治疗怀孕率，特邀北京协和医院不孕不育专家、中国协和医科大学医学博士、美国宾夕法尼亚大学博士后、国际妇科内分泌协会会员田秦杰于9月16-17日来院会诊。

　　北京协和医院隶属于中国协和医科大学(2006年改为北京协和医学院/清华大学医学部)，是其的临床医学院，同时也是中国医学科学院的临床医学研究所，中华人民共和国卫生部指定的诊治疑难重症的技术指导中心之一。北京协和医院在中国乃至世界享有盛名，是中国最早承担外宾医疗任务的单位。

　　■“京医入川”家门口看北京专家，迎金秋好孕

　　你还在为看病难、看病贵而发愁吗？经很多患者反应，每次看病难，挂专家号更难，看北京专家难上加难。以前诊疗想看北京专家，路途遥远、一路颠簸，十分不容易。这次不用出川，也能享受到北京专家的治疗。成都天大不孕不育医院本着以孕育新生命，幸福千万家的办院宗旨。全心全意为患者服务，做到服务质量一流。在这金秋好季之时，为不孕不育患者送去福音，特邀北京协和专家田秦杰来院助孕，让广大不孕不育患者不出川就能享受到北京专家亲诊。

　　■北京协和、成都天大强强联合，共筑孕育传奇

　　

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　　田秦杰 教授 博士生导师

　　田秦杰教授是中国协和医科大学医学博士，美国宾夕法尼亚大学博士后，现为北京协和医院妇产科教授，博士研究生导师。1989年毕业于四川成都华西医科大学医学院，进入北京协和医院妇产科工作。1993-1997年在中国医学科学院、中国协和医科大学读博士，师从我国妇科内分泌创始人葛秦生教授，从事妇产科学及妇科内分泌研究，获医学博士学位。1997-2000年前往美国宾夕法尼亚大学医学院做博士后研究工作。2000年回国后继续在北京协和医院妇产科工作。

　　在国内外核心期刊发表论文100多篇。编写《实用女性生殖内分泌学》和《绝经与健康》专著，参与编写曹泽毅主编《中华妇产科学》、二、三版和葛秦生主编《临床生殖内分泌学》，并作为“性发育异常的临床与基础研究”的主要参加者之一，获得了1996年度卫生部科技进步奖一等奖，以及1997年国家科技进步奖三等奖。现为医学核心期刊《生殖医学杂志》副主编、《实用妇产科杂志》编委、《中国计划生育学杂志》编委、《中国计划生育和妇产科》杂志编委、《中国实用医学杂志》编委、《中国妇产科网》编委;国际妇科内分泌协会(ISGE，欧洲)和国际绝经协会(IMS)会员。2008年北京第29届奥运会在奥运会历史上首次设立运动员性别鉴定实验室，担任性别检察官。北京市外国医师在京短期行医资格评审专家。

　　致力于妇科内分泌专业，对于性发育异常、性早熟、月经紊乱、多囊卵巢综合症、闭经、不育的诊断等拥有丰富的临床经验，并擅长宫腔镜、腹腔镜手术。

　　会诊时间：2017年9月16日、17日

　　会诊对象：不孕不育患者

　　报名时间：即日起至9月17日

　　

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　　■会诊医疗援助：

　　1.免专家会诊费800元

　　2.住院手术费援助2000元

　　■回顾·往届部分会诊专家介绍

　　1.北大一院男科中心教授袁亦铭

　　2.北京协和医院妇产科教授、医学博士田秦杰

　　3.首都医科大学附属医院妇产科主任赖爱鸾

　　4.北京医科大学第三医院医学博士、副主任医师洪锴

　　5.北京大学人民医院主任医师、副教授关菁

　　6.首都医科大学附属北京友谊医院主任医师、副教授吴姗姗

　　7.北京大学人民医院主任医师、教授白文俊

　　8.北京医科大学第三医院主任医师、博士陈新娜

　　9.首都医科大学附属北京友谊医院教授、主任医师祖秀松

　　■专家会诊倒计时，把握时机好孕来

　　据了解，此次北京专家会诊活动中，专家会诊疑难不孕不育患者名额有限，请大家务必把握时机，提前通过网络或电话进行预约，避免错失问诊北京名医的机会。

　　■新闻链接

　　成都天大不孕不育医院简介

　　成都天大不孕不育医院是省内完整按照卫生组织(WHO)人类不孕不育症诊疗规范建立的现代化的专业性不孕不育医院，医院坚持走“科技办院、人文办院、诚信办院、公益办院”之路，门诊及手术专家大多来自北京三甲医院，并由不孕不育症知名专家组成“专家顾问团”，不断加强技术引进与创新，确保了医院在不孕不育诊疗领域的技术地位。目前，医院已经为超过120000个家庭诊疗并实现了他们的生育梦想，成为万千妈妈共同推荐治疗不孕不育的优选医院。

　　如果您有不孕不育方面的疑问，关注微信后可直接微信在线咨询，了解更多相关问题，还可点击进入成都天大不孕不育医院手机网站进行详细了解！

　　【医院地址】：成都市一环路南三段57号，衣冠庙立交桥旁边(武侯区工商管理局旁边)。

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