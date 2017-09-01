精准扶贫 爱心助孕——武汉黄浦医院献爱心为不孕家庭送去希望

核心提示：武汉黄浦中西医结合医院自建院来，一直以“真诚关爱，回馈社会”为己任，帮助无数不孕夫妇驱除疾病，顺利产子。为了响应国家号召，履行社会责任，让不孕不育患者少走弯路，减轻经济压力，2017年9月9日上午，武汉黄浦医院联合湖北电视台、长江网等各大媒体，将举办一场别开生面的“精准扶贫，爱心助孕”医疗公益援助活动。

武汉黄浦中西医结合医院自建院来，一直以“真诚关爱，回馈社会”为己任，帮助无数不孕夫妇驱除疾病，顺利产子。为了响应国家号召，履行社会责任，让不孕不育患者少走弯路，减轻经济压力，2017年9月9日上午，武汉黄浦医院联合湖北电视台、长江网等各大媒体，将举办一场别开生面的“精准扶贫，爱心助孕”医疗公益援助活动。

武汉黄浦医院特邀北京著名不孕专家孟庆伟和上海第二医科大学生殖医学专业博士姜卫周，以及黄浦健康生殖专家和各大媒体出席活动盛典。活动宣传当天武汉黄浦医院收到了百余名不孕不育患者的急切报名。

来自国家卫生部北京医院妇产科主任医师——孟庆伟教授，亲授不孕不育疾病知识，为湖北地区的不孕不育家庭带来专业、前沿、有效的诊疗技术。孟教授不仅是在活动当天授课，并且还会定期在武汉黄浦医院坐诊和指导，和其他名医一起组成了黄浦医院生殖名医团，让湖北地区不孕不育患者不用远赴北上广，就能享受到一线名医的亲诊。

活动不仅有名医团队的保驾护航，针对特困、残疾、失独等有生育需求的家庭，现场患者还可以申请助孕援助金额，提供育前检查全免、诊疗费减免3000元等优惠。爱心满满，让患有不孕不育疾病的夫妇不仅能得到科学规范的诊疗，还能大大减轻经济压力！

武汉黄浦医院作为国家二甲医院、武汉市生殖健康与不孕症临床重点专科单位，同时还获得省卫计委“人类辅助生殖技术”立项的医疗机构，多年来在不孕不育诊疗领域积累了丰富的经验，多次成功举办“黄浦宝宝回娘家”活动，圆了成千上万的不孕不育家庭生育梦，希望通过此次活动，帮助到更多的不孕不育家庭！

活动主题：精准扶贫 爱心助孕

黄浦好孕传递万里行公益援助活动

活动时间：2017年9月9日上午9点

活动流程：1.主持人开场介绍

2.湖北电视台致辞

3.院长致辞

4.孟庆伟教授授课

5.好孕家庭幸福孕育经历分享

6.主持人宣布结束请患者申领援助卡

援助金额：

男女不孕不育检查费全免（女性检查：血常规、心电图、B超、输卵管造影，宫颈性激素等，男性检查：精液常规，前列腺液，B超，支原体，衣原体，性激素等。）

2.手术费援助3000元

乘车路线：

地铁：3号线（赵家条站A出口）、1号线（轻轨头道街）

公交：黄浦大街工农兵路、解放大道罗家庄、江大路大江园、赵家条