39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 企业动向 > 正文
综合
问医生

精准扶贫 爱心助孕——武汉黄浦医院献爱心为不孕家庭送去希望

新闻文章排行榜
2017-09-01
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：武汉黄浦中西医结合医院自建院来，一直以“真诚关爱，回馈社会”为己任，帮助无数不孕夫妇驱除疾病，顺利产子。为了响应国家号召，履行社会责任，让不孕不育患者少走弯路，减轻经济压力，2017年9月9日上午，武汉黄浦医院联合湖北电视台、长江网等各大媒体，将举办一场别开生面的“精准扶贫，爱心助孕”医疗公益援助活动。

　　武汉黄浦中西医结合医院自建院来，一直以“真诚关爱，回馈社会”为己任，帮助无数不孕夫妇驱除疾病，顺利产子。为了响应国家号召，履行社会责任，让不孕不育患者少走弯路，减轻经济压力，2017年9月9日上午，武汉黄浦医院联合湖北电视台、长江网等各大媒体，将举办一场别开生面的“精准扶贫，爱心助孕”医疗公益援助活动。

　　武汉黄浦医院特邀北京著名不孕专家孟庆伟和上海第二医科大学生殖医学专业博士姜卫周，以及黄浦健康生殖专家和各大媒体出席活动盛典。活动宣传当天武汉黄浦医院收到了百余名不孕不育患者的急切报名。

　　来自国家卫生部北京医院妇产科主任医师——孟庆伟教授，亲授不孕不育疾病知识，为湖北地区的不孕不育家庭带来专业、前沿、有效的诊疗技术。孟教授不仅是在活动当天授课，并且还会定期在武汉黄浦医院坐诊和指导，和其他名医一起组成了黄浦医院生殖名医团，让湖北地区不孕不育患者不用远赴北上广，就能享受到一线名医的亲诊。

　　活动不仅有名医团队的保驾护航，针对特困、残疾、失独等有生育需求的家庭，现场患者还可以申请助孕援助金额，提供育前检查全免、诊疗费减免3000元等优惠。爱心满满，让患有不孕不育疾病的夫妇不仅能得到科学规范的诊疗，还能大大减轻经济压力！

　　武汉黄浦医院作为国家二甲医院、武汉市生殖健康与不孕症临床重点专科单位，同时还获得省卫计委“人类辅助生殖技术”立项的医疗机构，多年来在不孕不育诊疗领域积累了丰富的经验，多次成功举办“黄浦宝宝回娘家”活动，圆了成千上万的不孕不育家庭生育梦，希望通过此次活动，帮助到更多的不孕不育家庭！

　　活动主题：精准扶贫 爱心助孕

　　黄浦好孕传递万里行公益援助活动

　　活动时间：2017年9月9日上午9点

　　活动流程：1.主持人开场介绍

　　2.湖北电视台致辞

　　3.院长致辞

　　4.孟庆伟教授授课

　　5.好孕家庭幸福孕育经历分享

　　6.主持人宣布结束请患者申领援助卡

　　援助金额：

　　男女不孕不育检查费全免（女性检查：血常规、心电图、B超、输卵管造影，宫颈性激素等，男性检查：精液常规，前列腺液，B超，支原体，衣原体，性激素等。）

　　2.手术费援助3000元

　　乘车路线：

　　地铁：3号线（赵家条站A出口）、1号线（轻轨头道街）

　　公交：黄浦大街工农兵路、解放大道罗家庄、江大路大江园、赵家条

不孕症

枸橼酸他莫昔芬片

常见症状：月经失调 阴道不规则出血

并发症状：子宫肌瘤 阴道横隔

相关检查：促黄体生成素LH 自身免疫抗体检测

推荐用药：地屈孕酮片

地屈孕酮片

地屈孕酮可用于治疗内源性孕酮不...[详细]

￥119购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

推荐医生：曾诚 主任医师孙静 主任医师李丽芸 主任医师

詹红卫詹红卫
向我提问
综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

资讯频道热点文章

网传“医生永远不吃的5种食物”

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈