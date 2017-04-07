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被古人神化的灵芝对肿瘤真有作用吗？

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2017-04-07
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核心提示：如果剥去灵芝神话的外衣，从现代科学解析灵芝，灵芝是否依然可靠，尤其灵芝被广泛认知的抗肿瘤作用是否真的立得住脚？在采访了林志彬教授之后，对灵芝用于肿瘤的“缘起”总算有了明了。

　　

　　灵芝久负盛名后的负面效应

　　灵芝在传统文化中极负盛名，并充满神化典故，甚至在《神农本草经》描述灵芝用上这样一句话：久食轻身不老，延年神仙。不管是真是假，这种描述方式，显然是不符合现代人对一种药物的理解的，导致在当代人意识里，灵芝更多代表的是一种文化符号，而非一种药物。这就是久负盛名后的负面效应。

　　如果剥去灵芝神话的外衣，从现代科学解析灵芝，灵芝是否依然可靠，尤其灵芝被广泛认知的抗肿瘤作用是否真的立得住脚？在采访了林志彬教授之后，对灵芝用于肿瘤的“缘起”总算有了明了。有趣的是，灵芝最初根本不是作为肿瘤药物方向去研究的。

　　

　　人物介绍：林志彬

　　北大医学部教授、博士生导师，我国稳态医学奠基人之一、国家药理学会理事长、世界药理学会亚洲执委、国际灵芝研究会主席。

　　中国灵芝研究先驱，从事灵芝药理研究近50年，发表灵芝研究论文逾百篇。针对灵芝有效成分之调节免疫、护肝、调节血糖、抗肿瘤、抗衰老等作用的机制所做出的阐释，当代无人能出其右。

　　以下整理自林志彬教授采访内容：

　　来自政府的委托──找寻慢性支气管炎的特效药

　　谈起研究灵芝的“缘起”，林教授把时空拉回了70年代。“当时中国约有五、六千万人口患有慢性支气管炎，此病症拖久了会导致肺气肿等严重肺病，可西药却只能控制症状，无从有效治疗。为了解决全民的健康问题，政府当局开始积极寻找这方面的有效药物，灵芝就在这个时候被提了出来。”

　　的确，在西药疗效不佳的情况下，中国确实有不少这类患者转而求助于灵芝。为求科学的佐证，1971年北京医科大学以林教授为主的研究单位，遂在官方的委托下，开始一连串灵芝对慢性支气管炎疗效的药理实验。

　　意外发现──灵芝调节全身的生理机能

　　由于咳嗽和气喘是慢性支气管炎最常见的症状，因此林教授的研究，便从“灵芝对止咳、舒缓气喘的疗效”着手。“当时给实验病患服用的是灵芝的水提取物（主要含灵芝多糖成分），虽然其咳嗽和气喘稍获改善，但效果仍不及西药来得好，不过我们却意外发现，病人在其它方面，如饮食、睡眠、体力、抵抗力等，有好转的迹象。”

　　灵芝对人体的“整体调理”功效，让林教授了解到，中医药理的精髓不在“减轻表面和局部症状”，而是“调节人体生理机能”。于是在1971至1975年间，林教授开始对灵芝在神经、血管、肠胃、免疫等药理作用，进行一连串大规模而有系统的研究，并于1974至1979年间，连续在《北京医学院学报》发表多篇文章，论述这几年来的工作成果。“若不是因为正值文革时期，整个研究速度应更快才是。”林教授表示。

　　

　　20世纪70年代，林志彬在实验室进行灵芝对小鼠巨噬细胞吞噬功能实验

　　探索中医药理──灵芝是的见证

　　由于灵芝的药理作用，一再应验了中医故有的医疗哲学，对此，林教授特别整理了其在这方面的看法，于1981年在《北京医学院学报》发表论文〈灵芝的药理研究和中医扶正培本治则〉（注1）。林教授指出，所谓“扶正培本”就是“扶持正气”，正气在，邪气就进不来了。研究已证实，灵芝不仅对慢性病有治疗或辅助治疗的效果，同时还能增强心血管功能，调节神经、免疫系统和内分泌系统，进而修复受损的组织，使人体原先失序的状态重新找到平衡，进而增强对疾病的抵抗力。

　　“灵芝能调节人体平衡，加强人体内环境的稳定，以及保持人体与外环境的平衡。”二十年后，林教授再次对其这篇论文做了一个总结；此一“灵芝以人为本”的说法，为中医的“扶正培本”下了的注解。

　　深入疗效的背后─灵芝提升免疫功能、抗肿瘤、保肝的机制

　　在接下来的一段时间里，林教授暂别大陆，前往美国芝加哥伊利诺斯大学WHO传统药物研究中心担任访问学者，直到1984年回国，才又继续灵芝的研究工作，并积极培养灵芝学界的生力军。在其指导的研究生中，平均每年有一至二位研究生即是以灵芝为论文主题。“今年比较多，”林教授神情愉快地说，“十一位研究生中有三位研究灵芝。”

　　灵芝的疗效已逐步被科学证实，然而其究竟是透过怎样的机制在人体内运作，在当时还不清楚，因此林教授此次回国后，首先便以“灵芝对免疫功能的调节作用”为研究重点。在1987至1992年的研究期间，林教授发现，灵芝里的某些成分会增强巨噬细胞、自然杀手细胞、Ｔ细胞等的活性，进而促进身体免疫功能的提升。

　　最近几年，林教授的研究团队则把焦点摆在“灵芝的抗肿瘤作用机制”(注2)，以及灵芝的保肝作用──此主题正是林教授的研究团队在此次研讨会上讨论的重点。前者确认了，灵芝因其所含的多醣体在体内引发了一连串抗肿瘤机制，进而“间接”杀死肿瘤细胞；而后者则证实了灵芝提升肝脏的解毒功能，并对肝炎有很好的疗效。

　　

　　2002年林志彬及其博士生曹琦珍发现灵芝抗肿瘤又一机制：抑制肿瘤血管新生

　　

　　灵芝多糖肽对鸡胚尿囊膜微血管生成的抑制作用

　　提倡灵芝的辅助治疗功效─降血压、降血糖、抗肿瘤

　　这几年来，林教授也投入相当的心血在灵芝的医疗运用上，特别是慢性病的辅助治疗方面，如高血压、糖尿病和抗肿瘤等，临床实验证实，病患在接受西医治疗之际，如果也同时服用灵芝，效果出奇得好。林教授提出了他的研究心得。

　　林教授以高血压为例。单独以西药治疗的效果并不显著，然而在加入灵芝之后，病患的血压很快就降了下来，连对顽固的原发性高血压，也有奇迹似地效果。同样，一些研究也证实，让病患同时服用降血糖药和灵芝，亦比原先纯粹的西药治疗，来得有效而少有副作用。

　　此外，林教授还特别强调灵芝对抗肿瘤的辅助治疗效果──癌症病患在进行化疗和放疗的同时，如服用灵芝，不仅能缩短治疗疗程，有效消灭肿瘤细胞，还能避免化疗和放疗所带来的副作用。“这与灵芝能调节人体内的环境，有很大的关系。”林教授分析。

　　注：林志彬教授研究了大量的灵芝作用于肿瘤的机制原理，而用于肿瘤放化疗增效减毒是林教授最看重的一环。

　　

　　灵芝从滋补药到治疗药物的转变

　　其实，灵芝在中国发展为辅助治疗角色，有其必然的时空背景。林教授指出，由于灵芝在1975年就被中国官方正式列为「补药」，因此，于法，医学界无法以灵芝作为主要治疗药物。不过，在2000年版的《中华人民共和国药典》中，赤芝和紫芝的子实体已被列为法定中药。“既然已验名正身灵芝是『药』，我相信，未来灵芝在医疗运用上的范围将更加宽广，制成医疗专用的药剂也将指日可期。”

　　林教授呼吁：

　　开发高水准灵芝产品，提高灵芝辅助治疗肿瘤的疗效

　　灵芝用于肿瘤的辅助治疗有效，且有充分科学根据，受到医生和患者的重视，并广为应用。然而，目前灵芝产品的水准不够理想，多为灵芝子实体的水提取物（主要含多糖）或更初级的产品，达不到上述研究中提到的样品水准，因而影响其疗效。虽然大剂量服用可提高疗效，但对患者多有不便，故开发高水准的灵芝产品应该提到日程上来。由于灵芝三萜类和多糖对肿瘤发生、发展的过程影响完全不同，为使之相辅相成，可先考虑将灵芝水提取物和醇提取物精制后，增加产品中灵芝多糖和三萜类的含量，提高作用效果。

　　另一方面，作为当下普遍应用的灵芝类产品之一：灵芝孢子粉，生产灵芝孢子粉提取物制剂替代孢子粉或破壁孢子粉制剂，是一可取的选项。

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