国家卫计委“吕梁山货”扶贫活动在京举办

核心提示：2015年以来，在国家卫生计生委和山西省扶贫办大力支持下，多位中央驻晋帮扶单位挂职干部联合开展了“吕梁山货”网上展销、年货节、12挂职县长代言以及中央单位巡展等活动，取得良好效果，并逐步形成了 “吕梁山货”区域公共品牌。截至目前，“吕梁山货”已经联合吕梁山集中连片特殊贫困地区的17个贫困县、50余家企业，汇集了100余种特色产品，建立了淘宝特色中国吕梁山馆、吕梁山货扶贫微商城，累计带动山西农产品销售8800余万元。

2017年9月26日，国家卫生计生委扶贫办、山西省扶贫办、陕西省扶贫办联合在京举办了“吕梁山货”扶贫活动暨中央单位大宗采购对接会。来自山西、陕西两省的52个县139家企业在活动现场展示了当地的农特产品。活动邀请在吕梁山片区的定点帮扶的15家中央单位及其相关直属联系单位参加。会议由中国人口宣传教育中心主任姚宏文主持，国家卫生计生委财务司副巡视员王明霞致辞，山西省扶贫办副主任张建成、陕西省扶贫办副巡视员张德录等领导出席并讲话。

“吕梁山货”扶贫活动暨中央单位大宗采购对接会

2015年以来，在国家卫生计生委和山西省扶贫办大力支持下，多位中央驻晋帮扶单位挂职干部联合开展了“吕梁山货”网上展销、年货节、12挂职县长代言以及中央单位巡展等活动，取得良好效果，并逐步形成了 “吕梁山货”区域公共品牌。截至目前，“吕梁山货”已经联合吕梁山集中连片特殊贫困地区的17个贫困县、50余家企业，汇集了100余种特色产品，建立了淘宝特色中国吕梁山馆、吕梁山货扶贫微商城，累计带动山西农产品销售8800余万元。

习近平总书记对定点扶贫工作的重要批示指出，党政军机关、企事业单位开展定点扶贫，是中国特色扶贫开发事业的重要组成部分，也是我国政治优势和制度优势的重要体现。“吕梁山货”在发展过程中得到了国家卫生计生委、中国科协、中国证监会、北京理工大学、国家中医药管理局、中国民航信息集团公司、中国东方电气集团公司、中国保利集团公司等中央单位的大力支持，多家单位通过工会组织下发文件，倡议系统内单位及职工购买贫困地区农产品参与扶贫，并建立了定点采购关系。

山货产品展示

国家卫生计生委财务司副巡视员王明霞指出，目前，脱贫攻坚已经进入攻坚拔寨的关键阶段。扶贫的重点和难点在于如何激发贫困地区和贫困人口的内生动力，以产业带动区域经济社会发展。吕梁山片区山大沟深、交通不便，经济基础薄弱，产业结构单一，群众致富渠道有限，脱贫攻坚任务艰巨。“吕梁山货”以跨区域联合发展、挂职干部代言推荐、中央单位全力支持等模式，有效整合了分散的县域资源，克服贫困地区产业规模小、市场竞争力弱等难题，同时通过互联网的力量，动员了电商企业、媒体及公益机构等社会资源参与扶贫，为贫困地区发展电商扶贫、消费扶贫探索出一个创新模式具有很高的借鉴意义和推广价值。

为进一步发挥中央单位帮扶资源优势，深入推进“吕梁山货”区域品牌在片区发展中的带动作用，国家卫生计生委和山西、陕西两省扶贫办达成共识，共同推动 “吕梁山货”覆盖了全部吕梁山片区的20个贫困县，并辐射带动周边贫困地区。本次活动邀请到50余家单位和企业，预计带动吕梁山片区农产品销售达到1000万元。

会上，来自中央帮扶单位的13名挂职干部现场为产品代言推荐，并联合发出倡议，号召中央单位职工及社会爱心组织、人士等，通过消费贫困地区产品，促进贫困地区发展，帮助贫困乡亲脱贫！