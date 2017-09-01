卫计委：我国儿童龋齿患病率达七成

核心提示：明日是全国爱牙日。39健康网编辑今日从国家卫生计生委获悉，与十年前相比，我国儿童龋齿患病率呈明显上升态势，其中5岁儿童乳牙龋患率为70．9％，比十年前上升了5．8个百分点。

明日是全国爱牙日。39健康网编辑今日从国家卫生计生委获悉，与十年前相比，我国儿童龋齿患病率呈明显上升态势，其中5岁儿童乳牙龋患率为70.9%，比十年前上升了5.8个百分点。

9月19日，国家卫生计生委召开例行新闻发布会，介绍第四次全国口腔健康流行病学调查情况。

我国于1983年、1995年和2005年分别开展了三次口腔健康流行病学调查。2015年，第四次全国口腔流行病学调查在国家卫生计生委卫生公益性行业专项的支持下，对全国31个省市区17.2万人，选取有代表性的5个年龄组进行了一次流行病学的调查。

调查显示，我国12岁儿童恒牙龋患率为34.5%，比十年前上升了7.8个百分点。5岁儿童乳牙龋患率为70.9%，比十年前上升了5.8个百分点。农村高于城市。儿童患龋情况已呈现上升态势。

世界卫生组织以12岁儿童平均龋齿数作为评判各个国家龋病流行的衡量标准，规定12岁儿童平均龋齿数1.2颗以下为龋病流行很低水平。根据世界卫生组织数据，全球12岁儿童平均龋齿数为1.86颗，其中美国为1.2颗，日本为1.4颗，韩国为1.8颗。本次调查发现，我国12岁儿童平均龋齿数为0.86颗。

此外，调查发还现，我国5岁儿童龋齿中经过充填治疗的牙齿比例为4.1%，12岁儿童龋齿中经过充填治疗的牙齿比例为16.5%，城市高于农村。这一数据较十年前上升了近50%。

“好多家长认为乳牙迟早要掉，恒牙保护好就行，但事实上如果乳牙不进行口腔保健，到换牙的时候没有一个健康口腔环境，也会影响到恒牙的生长发育。”国家卫生计生委疾控局监察专员常继乐说。

儿童是龋病的高发人群，龋病发生与糖的摄入和口腔卫生等因素密切相关。随着我国经济社会发展，居民生活水平提高，含糖食品加工精细化程度也越来越高，含糖食品和含糖饮料的摄入量呈上升趋势，其中儿童所受影响最大。

中华口腔医学会顾问王兴指出，接受窝沟封闭和每天坚持使用含氟牙膏早晚刷牙能够有效预防儿童龋病，“每天用正确的方式刷牙，用含氟的牙膏刷牙，这样就能保证儿童龋病降下来。”