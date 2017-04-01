卫计委：全国在册严重精神障碍患者540万例

核心提示：4月7日，国家卫生计生委召开例行新闻发布会，介绍我国心理健康工作情况。会上，国家卫生计生委疾控局副局长王斌指出，截至2016年底，全国在册严重精神障碍患者540万例，管理率达88．7％。

4月7日，国家卫生计生委召开例行新闻发布会，介绍我国心理健康工作情况。会上，国家卫生计生委疾控局副局长王斌指出，截至2016年底，全国在册严重精神障碍患者540万例，管理率达88.7%。

据了解，目前，国家将精神分裂症等6种严重精神障碍纳入重点管理，开展患者信息登记、救治救助、随访管理等。截至2016年底，全国在册严重精神障碍患者540万例，管理率达88.7%。其中，精神分裂症患者数约占在册患者总数的3/4。

王斌指出，近年来，卫生计生委会同中央综治办等有关部门，出台“以奖代补”的政策，落实严重精神障碍患者监护责任。指导各地整合基本医保、大病保险、医疗救助等政策，推行“一站式”服务。

这种“一站式”服务，实际上就是把人社部门、卫生计生部门、民政部门的一些针对患者的医疗保障措施整合在一起，方便患者。严重精神障碍患者管理服务质量不断提高，救治水平也不断提升。

“以精神分裂症为主的严重精神障碍患者病程多迁延呈慢性化表现，需长期服药治疗。今后一段时间要继续加强严重精神障碍登记报告、救治救助等管理服务，提高患者的报告率、治疗率。”王斌说。